Wieder Riesaer Torjubel? Stahl hat eine bewegte Woche hinter sich. Morgen kommt Eintracht Niesky an die Elbe.

Groß war der Jubel der Stahl-Akteure über die Führung in Grimma, auch wenn kurz danach der Ausgleich für die Gastgeber fiel. Im morgigen Heimspiel gegen Niesky sind drei Punkte Pflicht - von der Papierform her. © R. Belitz

Stahl ist heiß! Nach dem leistungsgerechten Remis vor Wochenfrist beim Tabellenführer FC Grimma könnte die Mannschaft von Coach Daniel Küttner morgen punktemäßig sogar zu den Muldestädtern aufschließen. Denn die haben wegen des Rückzugs von Gelb-Weiß Görlitz aus der Fußball-Landesliga spielfrei. Immerhin: Grimmas Offensivkraft Christoph Jackisch traut den Elbestädtern vor heimischer Kulisse gegen den FV Eintracht Niesky in seinem Expertentipp ein 3:0 zu.

Auch in der eigenen Vorschau des Vereins auf der Homepage sprechen sich die „Stahler“ ganz klar die Favoritenrolle zu. Denn Niesky ist als Aufsteiger eher durchwachsen in die Saison gestartet. Zwei Achtungserfolge gelangen allerdings trotzdem. Denn sowohl gegen den FC Grimma als auch den aktuellen Tabellendritten FC Eilenburg konnte jeweils ein Punkt eingefahren werden. Vergangenes Wochenende verließen die Schützlinge von Trainer Gerd Seifert die Abstiegsränge, nachdem sie beim 2:1 in Glauchau ihren ersten Saisonsieg feierten. Fünf Punkte stehen damit jetzt auf der Haben-Seite, was momentan den 12. Platz in der Rangliste bedeutet. Ein Grund für die Platzierung im unteren Drittel: Mit gerade einmal fünf erzielten Toren hat Niesky den bislang zweitschlechtesten Angriff der Liga vorzuweisen. Ihr erfolgreichster Torjäger Bogumil Jablonski kam bislang so gut wie nicht zum Zuge. Dabei hatte er in der vergangenen Saison mit 24 Toren den größten Anteil am Aufstieg. Trainer Seifert indes ist in Riesa kein Unbekannter. In den 1980er Jahren bestritt er 49 Spiele für die BSG in der DDR-Oberliga, traf dabei neunmal ins Schwarze.

Für Stahl Riesa dagegen ist die Begegnung mit Niesky nach vier Wochen wieder das erste Heimspiel. Drei Punkte sind Pflicht, zumal es im Umfeld des Vereins eine kleine Euphoriewelle nach der Ankündigung des Super-Regio-Cups im Dezember gibt. Dann spielt der Landesligist mal wieder „bei den Großen“ mit, kann auf ein Spiel gegen Zweitligist Dynamo Dresden hoffen. Ein bisschen Erinnerung an 2015 ist auch im Spiel: Da wurde Stahl beim „Budenzauber“ sensationeller Zweiter.

