Wieder Raub in Pirnas Innenstadt Zum vierten Mal überfällt ein Unbekannter bei Ladenschluss ein Geschäft in Pirna. Wieder flüchtet er unerkannt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Wieder schlägt der Räuber in Pirnas Innenstadt zu. © Daniel Förster Wieder schlägt der Räuber in Pirnas Innenstadt zu.

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei seit Oktober nach dem mutmaßlichen Täter. Es hängt in vielen Geschäften in Pirna.

Es ist dieselbe Masche gewesen, und vieles spricht dafür, dass es auch derselbe Täter war: Am Donnerstagabend ist in der Pirnaer Innenstadt wieder ein Geschäft überfallen worden. Nach ersten Erkenntnissen betrat gegen 18.10 Uhr ein Mann den „Mode-Express“ auf der Dohnaischen Straße, zückte eine Waffe und drängte die Verkäuferin, ihr die Waffe in den Rücken stoßend, in den hinteren Bereich des Geschäftes. Dort fesselte er die 42-Jährige, griff anschließend in die Kasse und verschwand mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Nach Auskunft der Polizeidirektion Dresden wurde die Verkäuferin leicht verletzt und erlitt einen Schock.

Die Polizei war nach der Tat schnell vor Ort und setzte einen Fährtenhund ein, der der Spur des Täters in Richtung Busbahnhof folgte, sie aber später verlor. Die Polizei war mit mehreren Beamten und Streifenwagen im Stadtgebiet unterwegs. Nach dem erneuten Überfall wächst bei Pirnas Ladeninhabern die Sorge, die Taten könnten nun in immer kürzeren Abständen stattfinden, die Mitarbeiter sind zunehmend verunsichert. Pirnas Fußgängerzone, in der der Überfall geschah, war zu dem Zeitpunkt belebt, viele Geschäfte hatten kurz nach 18 Uhr an diesem vorweihnachtlichen Einkaufstag noch geöffnet. Dennoch konnte der Täter wieder entkommen.

Die Polizei ging am Donnerstagabend aufgrund des Tatablaufs und der Personenbeschreibung davon aus, dass es sich um denselben Täter gehandelt haben könnte wie bei den vorangegangenen Überfällen. Erst am vergangenen Freitag hatte ein bewaffneter Mann fünf Minuten vor 18 Uhr ein Modegeschäft in der Gartenstraße überfallen. Mit einer Pistole bedrohte er die Inhaberin, drängte sie in die Garderobe im hinteren Teil des Ladens, fesselte sie und machte sich an der Kasse zu schaffen, die er aber nicht sofort öffnen konnte. Diesen Moment nutzte die 60-jährige Ladeninhaberin, um am Täter vorbei auf die Straße zu laufen und um Hilfe zu rufen. Der Räuber erbeutete letztlich rund 200 Euro und flüchtete nach Angaben von Zeugen über die Lauterbachstraße in Richtung Klosterstraße und Bahnhof. Dort verlor sich die Fährte, die Polizei-Spürhunde auch in diesem Fall aufgenommen hatten.

Die Serie von Ladenüberfällen in Pirnas Innenstadt hatte bereits im Sommer begonnen. Der erste nach dem bekannten Muster verübte Raub geschah am Freitag, 20. August, im Modeladen „Funky Town“ auf der Schuhgasse. Dort wurde die Verkäuferin von einem Mann mit einer Pistole bedroht und eingesperrt. Der Täter raubte mehrere Hundert Euro aus der Kasse und flüchtete zu Fuß in Richtung Breite Straße. Am 16. September folgte – ebenfalls an einem Freitag kurz vor Ladenschluss – ein Überfall auf den Feinkostladen „Vom Fass“ auf der Barbiergasse. Wieder bedrohte der Räuber eine Verkäuferin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand, sperrte sie ein, öffnete die Kasse, stahl mehrere Hundert Euro und flüchtete zu Fuß.

Laut der Personenbeschreibungen, die die Überfallopfer der Polizei gaben, handelt es sich um einen schlanken Mann, etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß, dunkelblond, strähnige Haare, zwischen 50 und 60 Jahre alt. Er spricht deutsch. In vielen Pirnaer Geschäften hängen seit Oktober Phantombilder des mutmaßlichen Täters. Der Räuber, der vergangenen Freitag das Geschäft in der Gartenstraße überfiel, soll dem Mann auf dem Phantombild ähneln.

Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) sagte am Donnerstagabend, er sei im höchsten Maße schockiert über die neuerliche Tat. Er werde sich gleich am Freitag mit den ermittelnden Behörden zusammensetzen und schauen, wie man für mehr Sicherheit in der Stadt sorgen könne, so Hanke.

Eine hohe Polizeipräsenz scheint den Täter indes nicht zu beeindrucken. Nach der Lkw-Amok-Fahrt auf einem Berliner Weihnachtsmarkt ist in Pirna das Sicherheitsaufgebot verstärkt worden. Allerdings war auch im September, am Tag des Überfalls auf der Barbiergasse, die Polizei mit einem Großaufgebot in der Stadt unterwegs – damals zur Absicherung einer Demonstration. (mit SZ/dsz)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Überfall auf das Geschäft „Mode-Express“ am Donnerstagabend gegen 18.10 Uhr in der Dohnaischen Straße geben können. Polizeidirektion Dresden: 0351 4832233.

zur Startseite