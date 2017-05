Wieder Platz für Plakate Die beiden Litfaßsäulen an der Nordstraße und am Stadtpark stehen wieder. Nun fehlt nur noch Farbe.

Frank Zieger vom Stadtbauhof Hartha verfugt die neue Litfaßsäule an der Nordstraße. © Dietmar Thomas

Jetzt gibt es in Hartha wieder zwei Stellen, an denen Plakate geklebt werden können. Fünf Betonringe und eine Kappe gehören zu jeder Säule. Dabei handelt es sich um eine Sonderanfertigung. Die Säulen wurden im Herbst vergangenen Jahres zurückgebaut, weil sie nach Information des Bauamtsleiters Ronald Fischer marode waren. Nach mehr als sechs Monaten stehen nun die neuen Litfaßsäulen. Die Fugen wurden geschlossen. Nun fehlt noch etwas Farbe, damit die Litfaßsäulen, die von den Bauhofmitarbeitern aufgestellt wurden, freundlich wirken. Die Materialkosten für die Neubeschaffung belaufen sich auf rund 700 Euro. Eine Satzung, die regelt, wer etwas an die Litfaßsäulen kleben darf, hat die Stadt nicht. Geld verlangt die Stadt für das Nutzen der Litfaßsäulen nicht. (DA/je)

