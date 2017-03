Wieder Planänderung am Südhang

Das Grumbacher Baugebiet Südhang macht der Verwaltung mehr Arbeit als gedacht. Abermals soll nun der Bebauungsplan geändert werden. Grund ist, dass mit einer Reihe von Bauanträgen für Einfamilienhäuser auch Befreiungsanträge eingereicht wurden. Dabei wollten sich die Bauherren Ausnahmeregelungen erwirken. Diese betrafen vor allem die Geländeregulierung und den Schutz vor Überschwemmungen. In der erst 2016 erfolgten Änderung der Bauvorschriften war das nicht beachtet worden.

Das Baugebiet Südhang mit der Anliegerstraße „Vogelweide“ wurde erst im vergangenen Jahr erschlossen. Hier können bis zu 14 Wohnhäuser entstehen. Ein ursprünglich aus den 1990er-Jahren stammender Bebauungsplan wurde 2015/16 überarbeitet. Bereits in dem Verfahren wurden von Anliegern Bedenken geäußert. Denn das Baugebiet wird von einem kleinen Bach durchschnitten, der in der Vergangenheit bei Hochwassern der Wilden Sau ebenfalls anstaute und die Wiesen überflutete. Die Pläne des nun neu aufgerollten Verfahrens liegen bis zum 7. April öffentlich aus und können per Internet eingesehen werden. Erstmals ist es auch möglich, über den neuen Internetauftritt der Stadt Einwände und Bedenken online einzureichen. (hey)

