Wieder nur ein Auszeichnungs-Vorschlag

Der Heidenauer Ehrenamtspreis scheint nicht besonders bekannt, begehrt und beliebt zu sein. Denn auch diesmal gab es wieder nur einen Vorschlag, sagt Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU). Es ist zu vermuten, dass der wie in den Vorjahren von der Feuerwehr stammt. Die nutzt die Gelegenheit gern, verdiente Mitglieder auszuzeichnen. Opitz will die Vermutung weder verneinen noch bestätigen. „Wir machen das so wie geübt“, sagt er. Das heißt, der Stadtrat entscheidet nichtöffentlich über die Vergabe, die öffentliche Bekanntgabe erfolgt später. Eine Ablehnung ist zwar seit dem Eklat im Stadtrat, als gleich drei Vorschläge keine Mehrheit fanden, schon etliche Jahre nicht mehr vorgekommen, doch die unangenehme Erfahrung scheint nachzuwirken. Sonst würden wohl mehr Vorschläge eingereicht. Aktive Ehrenamtler und preiswürdige Einwohner jedenfalls dürfte es genug geben. Die Preisverleihung findet traditionell zur Einwohnerversammlung im nächsten Jahr statt. Die ist, wenn der Stadtrat es am Donnerstag beschließt und nicht wieder ein wichtiges Fußballspiel für eine Verschiebung des Termins sorgt, für 7. März geplant. (SZ/sab)

Stadtrat, 27. Oktober, 18.30 Uhr, Rathaus Heidenau

