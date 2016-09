Wieder neue Borreliose-Fälle Hunderte Dresdner erkrankten nach einem Zeckenbiss an der gefährlichen Krankheit. Schützt eine Impfung?

Mediziner empfehlen die Impfung vor allem Menschen, die im Freien arbeiten. © dpa-tmn

Sie beißen sich in Kniekehlen, Armbeugen oder in der Leistengegend fest und können Borreliose und FSME übertragen: Zecken. Die Krabbeltiere sind in Dresden weiter auf dem Vormarsch. Das Gesundheitsamt meldet für dieses Jahr bereits 330 Borreliose-Fälle in der Stadt. Das sind Mitte September schon so viele wie 2015 insgesamt. Und die Zeckenhochsaison geht noch bis Ende Oktober. Allein im September mussten schon 38 Menschen behandelt werden, im August waren es 90. Sachsenweit erkrankten dieses Jahr bereits rund 1 150 Patienten. Mit der gefährlicheren Krankheit FSME, die im schlimmsten Fall zur Querschnittslähmung führen kann, infizierten sich zwei Dresdner.

Gegen Borreliose gibt es keinen Impfstoff, aber gegen FSME. Die ständige Impfkommission Stiko empfiehlt die Impfung derzeit allerdings nur Menschen, die beruflich viel im Freien unterwegs sind. Also für Wald- und Forstarbeiter, Landwirte oder Biologen, rät Antje Bergmann, Allgemeinärztin in der Caruspraxis am Uniklinikum. Impfen lassen sollten sich auch Dresdner, die oft Urlaub im Vogtland, Bayrischen Wald oder in Thüringen machen. Diese Gebiete gelten als risikoreich. Eine FSME-Erkrankung kann schlimm verlaufen. Nervenschädigungen, wie Lähmungen im Gesicht sind möglich, so Antje Bergmann.

Vier Spritzen sind notwendig. Die erste Impfung sollte nach einem bis drei Monaten aufgefrischt werden. Die dritte erfolgt fünf bis zwölf Monate danach. Eine Auffrischung steht dann noch einmal nach drei bis fünf Jahren an.

Reinhard Berner, Direktor der Kinderklinik der Uniklinik rät allerdings zur Vorsicht bei der Impfung von Kleinkindern. Erst ab dem späten Kindergartenalter oder ab Schuleintritt empfiehlt er die Spritze. Und auch dann nur, wenn die Kleinen in den Urlaub in Risikogebiete fahren.

Die Mediziner raten zu langer Kleidung und Zeckenmittel als Schutz und warnen vor Panikmache. Selbst in Endemiegebieten seien nur 0,5 bis ein Prozent der Zecken mit FSME infiziert. Borrelien treten bei zehn bis 35 Prozent der Tiere auf. Es ist also lange nicht jede Zecke infiziert.

Nicht gleich in Panik zu geraten, raten die Mediziner. Sorgsam den ganzen Körper nach dem Spaziergang abzusuchen, ist trotzdem wichtig. Denn eine Zecke überträgt die Krankheiten erst nach ungefähr 24 Stunden. Wer sie vorher entfernt, muss meist nichts befürchten.

