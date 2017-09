Wieder Messerstecherei in der Neustadt Der Alaunplatz bleibt weiter ein Brennpunkt: Am Dienstagabend sind dort drei Männer aufeinander losgegangen.

Bei dem Streit kam auch dieses Messer zum Einsatz.

Zwei der Kontrahenten kamen ins Krankenhaus.

Bei einer Auseinandersetzung in der Dresdner Neustadt sind am Dienstagabend zwei Männer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten gegen 20 Uhr zwei Tunesier mit einem Libyer in Streit. Wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen gegenüber sz-online sagte, wurde auch ein Messer gezückt. Die Auseinandersetzung verlagerte sich schließlich auf die Königsbrücker Straße.

Zwei der Männer mussten wegen Schnittverletzungen im Krankenhaus versorgt werden. Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, lag gegen keinen der drei Beteiligten ein Aufenthaltsverbot für die Äußere Neustadt vor. Diese waren kürzlich gegen einige kriminelle Dauertäter verhängt worden.

Der Sprecher wies ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei dem neuerlichen Vorfall nicht um eine Massenschlägerei handele. Während die Beamten von drei Beteiligten ausgehen, sprachen Augenzeugen von zehn.

In den vergangenen Monaten war unter anderem am Alaunplatz zu mehreren handfesten Auseinandersetzungen gekommen, bei denen bis zu 70 Menschen beteiligt gewesen sein sollen. (szo/mja)

