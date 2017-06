Wieder mehr Studenten an der Hochschule Die wichtige Marke von 3 000 wurde wieder überschritten – pünktlich zum 25. Jubiläum.

Zittau/Görlitz. An der Hochschule Zittau/Görlitz steigen die Studentenzahlen: Derzeit sind etwas mehr als 3 000 Studenten immatrikuliert. Damit konnte die Bildungseinrichtung die wichtige Marke von 3 000 wieder überschreiten. Im Wintersemester 2015 sind 2 932 junge Menschen an der Hochschule eingeschrieben gewesen - der niedrigste Wert seit 1998.

Dieses Jahr rechnet Rektor Professor Friedrich Albrecht mit einer erneuten Steigerung von etwa 50 Studenten. „Die Talsohle ist durchschritten“, steht für den Hochschulchef fest. Das ist auch in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu spüren, wo sich die Auslastung laut Rektor deutlich verbessert hat. Die sogenannten MINT-Fächer hatten in den Jahren 2012 bis 2015 besonders schwer gelitten.

2025 soll die Zahl der Studierenden an der Hochschule Zittau/Görlitz wieder bei 3 200 liegen, so das Ziel. Damit sind aber frühere Höchststände von über 3 700 Studenten noch weit entfernt. „Rekorde können und wollen wir nicht mehr brechen. Studentenzahlen sind ja nicht alles. Jetzt geht es mehr um Qualitätsverbesserung der Lehre und Stärkung der Forschung“, betont der Rektor. Am Freitag feiert die Hochschule ihr 25-jähriges Bestehen mit einer Festveranstaltung und einem Sommerfest auf dem Zittauer Campus. (SZ/jl)

