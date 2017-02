Wieder mehr Lust auf Dresden Es kommen wieder mehr Gäste. Die schätzen vor allem Kultur.

Freud und Leid lagen 2016 eng beieinander, sagt Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch. Dresdens Ruf habe erneut durch die Pöbeleien zu den Feierlichkeiten des 3. Oktober gelitten, die deutschlandweit ausgestrahlt wurden. Gleichzeitig ging ein großes Signal von der Eröffnung des Kulturkraftwerkes Mitte aus, das ebenfalls in der ganzen Republik Beachtung fand. „Es war eine große Herausforderung für die Tourismusbranche, Interessenten zu motivieren, nach Dresden zu kommen. Umso erfreulicher ist es, dass die Zahl der ankommenden Gäste um 0,5 Prozent zu 2015 auf 2,09 Millionen angestiegen ist“, sagt Klepsch. Leicht gesunken ist indes die Übernachtungszahl um 0,8 Prozent auf 4,27 Millionen.

Worauf basiert die gute Entwicklung?

Es sind vor allem Großveranstaltungen, die Gäste nach Dresden ziehen. 2015 waren es zum Beispiel das 800-jährige Jubiläum des Kreuzchores mit zahlreichen Veranstaltungen, der Posaunentag, das Dixilandfestival und die Musikfestspiele, die Roland-Kaiser-Konzerte und diverse Kongresse. „Wenn darüber überregional berichtet wird, haben wir in den Tagen danach deutlich mehr Anfragen“, sagt der Chef der Dresden Information, Lars Knüpfer.

Woher kommen die Gäste?

79,5 Prozent der Dresden-Besucher reisen aus Deutschland an, nur 20,5 Prozent sind Ausländer. Die größte Gruppe davon sind mit 83 238 Übernachtungen Schweizer, deren Anteil im Vergleich zum Vorjahr noch mal um fast zwei Prozent gestiegen ist. Einen Grund dafür sieht Dresdens Tourismuschefin Bettina Bunge in den stabilen Flugverbindungen von Zürich und Basel nach Dresden. Einen weiteren im starken Franken, der den Schweizern ein gutes Preis-Leistungsverhältnis sichert. Eingebüßt hat dagegen der Anteil von US-amerikanischen Touristen, die 2015 noch den größten ausländischen Gästeanteil stellten. Aufgrund des Wahljahres in den Vereinigten Staaten seien viele im eigenen Land geblieben.

Geradezu entdeckt wurde Dresden 2016 von den Österreichern, von denen fast 20 Prozent mehr kamen als noch 2015. Und auch die Niederländer steigerten ihren Anteil um 14 Prozent. Auch sie profitieren von guten Direktflugverbindungen.

Was schreckt Touristen ab?

Mittlerweile verbinden einige potenzielle Besucher Sicherheitsbedenken mit Europa. Die Anschläge in Paris, Nizza, Brüssel und Berlin sowie der Münchner Amoklauf haben dazu geführt, dass Deutschland neben Frankreich und Belgien als nicht sicheres Reiseland eingeschätzt wird, wogegen Spanien und Portugal boomen, so Bunge. Der mit dem Brexit einhergehende Einbruch des englischen Pfunds macht den Urlaub hier für Briten teurer.

Wann kommen die meisten Besucher?

Im Vorjahr lag der August mit 453 000 Übernachtungen ganz vorn, er büßte allerdings zu 2015 rund drei Prozent ein. Die stärksten Zuwächse, wenn auch auf niedrigem Niveau, verzeichneten die Monate Februar, März und April. Ein Grund dafür könnte die Aktion der Dresden-Information „Urlaub in deiner Stadt“ sein, wo Dresdner für einen geringen Preis in den Hotels der Stadt übernachten können. Dass der Dezember mit 0,2 Prozent hinter den Vorjahreszahlen liegt, hängt mit dem ersten Adventswochenende zusammen, das noch auf den November fiel.

Wo steht Dresden deutschlandweit?

Die Stadt belegt immer noch Platz sieben bei den deutschen Städtereisezielen hinter Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Köln und Düsseldorf. Leipzig schafft es immerhin auf Platz neun.

Was sind die touristischen Ziele?

Deutlich mehr Kongresse und Tagungen sowie weitere Großereignisse nach Dresden zu holen, sagt die Tourismuschefin. Ein Höhepunkt wird im April die Wiedereröffnung des Kulturpalastes sein, ein weiterer die Harley Days im August. Perspektivisch will Bunge 2020 die Fünf-Millionen-Besucher- Marke knacken und die Zahl der Übernachtungen durch Kooperationen mit dem sächsischen Elbland erhöhen. Dafür informieren die Mitarbeiter per Broschüre und auf den digitalen Kanälen.

