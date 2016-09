Wieder mehr junge Flüchtlinge Vier alleinreisende Asylbewerber kommen pro Woche neu nach Mittelsachsen. Dafür gibt es verschiedene Gründe.

Seit etwa einem Monat werden dem Landkreis Mittelsachsen wieder mehr alleinreisende unbegleitete minderjährige Asylbewerber (Uma) zugewiesen. „Durchschnittlich sind es vier pro Woche“, sagte Heidi Richter, Abteilungsleiterin Jugend und Familie im Landratsamt, am Montag während der Sitzung des Jugendhilfeausschusses in Mittweida. Die Kinder und Jugendlichen stammen ursprünglich aus dem afrikanischen Raum aber auch aus Afghanistan und Syrien. Ursache für den Anstieg sei der Verteilerschlüssel des Bundes. „Die westlichen Bundesländer haben ihre Quote erreicht, der Freistaat Sachsen aber noch nicht“, erklärte sie.

Stand Montag hat der Landkreis 184 unbegleitete minderjährige Asylbewerber registriert. „Acht wurden uns zugewiesen, sind aber noch nicht angekommen. Wir erwarten sie in den nächsten Tagen. Sieben sind abgängig“, so Heidi Richter.

Die größte Gruppe der Uma seien nach wie vor die 17-Jährigen, gefolgt von den 16- und 15-Jährigen. „Der jüngste ist acht Jahre alt“, sagte sie. Bis Jahresende würden etwa 25 die Volljährigkeit erreichen. Zumeist sei das Geburtsdatum der jungen Menschen bekannt. „Wenn nicht, gibt es ein Vier-Augen-Gespräch, und im Zweifelsfall anschließend ein medizinisches Gutachten, um das Alter zu ermitteln“, sagte sie.

Als unbegleitet gelte ein Kind oder Jugendlicher, wenn kein Erziehungsberechtigter mitreist. Dafür gebe es zwei Ursachen. Entweder wurden die Kinder bei der Flucht von ihren Eltern getrennt. „Oder die Eltern schicken ihre Kinder allein los, damit sie zum Beispiel nicht für den Krieg rekrutiert werden können“, erklärte sie. In der Regel wird das Jugendamt zum Amtsvormund der Uma bestellt. „Teilweise kommen volljährige Geschwister mit einer Art Vollmacht von den Eltern. Dann wird der Einzelfall geprüft“, sagte Heidi Richter.

zur Startseite