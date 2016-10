Wieder mehr Jugendliche arbeitslos Der Anteil der Älteren und der Langzeitarbeitslosen ist dagegen leicht zurückgegangen.

Im September gab es im Bereich der Arbeitsagentur Riesa wieder mehr Arbeitslose unter 25 Jahren. Das teilt die Behörde mit. Die Anzahl der Arbeitslosen unter 25 Jahre vergrößerte sich um 17 auf 531. Im Vergleich zum September 2015 sind 44 Arbeitslose mehr in dieser Personengruppe gemeldet. Parallel dazu stieg auch die Anzahl der Arbeitslosen unter 20 Jahren an. 124 Arbeitslose unter 20 Jahre waren zum Monatsende zu verzeichnen. Das sind 13 junge Menschen ohne Arbeit mehr als im August und 41 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr.

Bei den Älteren hingegen setzte sich der Rückgang der Arbeitslosigkeit weiter fort. Im Monatsverlauf dezimierte sich die Anzahl der Arbeitslosen über 50 Jahre um 74 auf 3 850. Im Vorjahresvergleich verringerte sich die Arbeitslosigkeit in dieser Personengruppe um 379. Der Anteil der Älteren an allen Arbeitslosen veränderte sich im Monatsverlauf nicht und beträgt weiterhin 44,4 Prozent. 3 375 der insgesamt 8 669 Arbeitslosen sind länger als zwölf Monate auf Arbeitsuche. Im Vergleich zum August sind 17 Langzeitarbeitslose weniger gemeldet und im Vorjahresvergleich ist ein Rückgang um 442 Arbeitslose in dieser Personengruppe zu verzeichnen. (SZ)

