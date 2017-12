Wieder mehr Flüchtlinge in Tharandt In Grillenburg leben derzeit elf Asylbewerber in der Erstaufnahmeeinrichtung.

© Andreas Weihs

Tharandt. In der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge im Tharandter Ortsteil Grillenburg leben derzeit elf Menschen, wie Bürgermeister Silvio Ziesemer (parteilos) zur jüngsten Sitzung des Stadtrates mitteilte. Die Flüchtlinge, darunter vor allem Frauen mit Kindern, sind vor Ort in der ehemaligen forstlichen Ausbildungsstätte untergebracht. Die Einrichtung wird vom Freistaat Sachsen betrieben. Der Vertrag dafür läuft noch bis 2018. Eine Nutzung darüber hinaus ist noch unklar.

Neben der Unterkunft in Grillenburg wohnen Asylsuchende auch in der ehemaligen Herberge am Tharandter Wald, die zwischen Tharandt und dem Ort Edle Krone gelegen ist und als Zweitaufnahmeeinrichtung vom Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge betrieben wird. Aktuell sind es laut Stadtverwaltung 34 Personen, die hier leben. Zudem soll eine vierköpfige Familie aus der Einrichtung bereits eine Wohnung in der Forststadt bezogen haben. (SZ/ves)

