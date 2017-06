Wieder Mega-Umleitung von Bad Schandau nach Sebnitz Die Sebnitzer Straße wird ab Montag wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Das gilt für die gesamte Zeit der Sommerferien.

zurück Bild 1 von 2 weiter © dpa



Christina Nehls von der Gaststätte und Pension „Am Weinberg“ in Mittelndorf blickt den Sommerferien mit gemischten Gefühlen entgegen. Vom 26. Juni bis voraussichtlich zum 5. August ist die Sebnitzer Straße in Bad Schandau voll gesperrt. „Ausgerechnet in der Hochsaison“, sagt die Gastwirtin, die den Familienbetrieb erst kürzlich von ihren Eltern übernommen hat. Der gesamte Durchgangsverkehr zwischen Sebnitz und Bad Schandau fällt nun weg. Es kommen nur noch die Gäste in den Ort, die gezielt nach Mittelndorf oder Altendorf wollen. Als die Straße vor zwei Jahren schon einmal voll gesperrt war, war das deutlich zu spüren. Die Urlauber, die Zimmer gebucht haben, ruft Christina Nehls alle vorher an, damit sie sich nicht verfahren. „Wir hoffen, dass unsere Stammgäste uns treu bleiben“, sagt sie.

Alles Wichtige zu den Bauarbeiten zurück 1 von 3 weiter Welche Umleitungen werden eingerichtet? Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke führt über den Ziegenrücken bei Waltersdorf, Hocksteinschänke und Ehrenberg. Ortskundige können aber auch auf die Sense bei Porschdorf ausweichen, die im Bereich der Baustelle wieder halbseitig befahrbar ist. Fahrzeuge bis zu 2,5 Tonnen können auch die Bergstraße in Rathmannsdorf befahren. Im Kirnitzschtal steht die Straße über Ottendorf als Alternative zur Verfügung, dort gibt es keine Tonnagebegrenzung. Warum muss in den Ferien unter Vollsperrung gebaut werden? Wegen der Hanglage ist der Baubereich so eng, dass nur unter Vollsperrung gearbeitet werden kann, erklärt das Lasuv. Daraus folgt allerdings, dass in den Ferien gearbeitet werden muss. Über die Sebnitzer Straße werden viele Kinder mit dem Bus zur Schule gebracht. Weil Busse während der Bauarbeiten über Hohnstein umgeleitet werden, hätte das zur Folge, dass die Kinder nicht mehr pünktlich zum Unterricht kommen könnten. Weil die Baumaßnahme in den Sommerferien voraussichtlich nicht abgeschlossen werden kann, ist für die Herbstferien eine weitere Vollsperrung geplant. Wer kann über die Bergstraße in Rathmannsdorf ausweichen? Die Bergstraße, die in Rathmannsdorf die Ortsteile Wendischfähre und Höhe verbindet, wird ab Montag wieder befahrbar sein. Entlang der Straße lässt die Gemeinde den Schindergraben und Ufermauern sanieren. Die Bergstraße ist dann eine wichtige Umleitungsstrecke für Autos, die von Bad Schandau Richtung Sebnitz wollen. Die direkte Verbindung zwischen den beiden Städten, die Sebnitzer Straße in Bad Schandau, ist ab Montag wegen der Erneuerung des Fahrbahnbelags komplett gesperrt. Die Bergstraße in Rathmannsdorf ist aber nur für Fahrzeuge unter 2,5 Tonnen zugelassen. Die Straße ist eng und steil. Ursprünglich war auf der Bergstraße eine Baustellenampel vorgesehen, weil die Bauarbeiten dort noch nicht abgeschlossen sind. Nun wurde der Bauablauf aber so umgeplant, dass die Straße auch ohne Ampel befahrbar ist, heißt es aus der Verwaltung.

zur Startseite