Wieder Mega-Umleitung im Sommer

Eine schlechte Nachricht für alle Autofahrer, die zwischen Sebnitz und Bad Schandau unterwegs sind, hat jetzt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) verkündet. Die geplante Sanierung der Fahrbahn auf der Sebnitzer Straße in Bad Schandau kann nur unter Vollsperrung erfolgen. Das hat einige Konsequenzen.

Die erste ist, dass die Arbeiten nur in den Sommerferien erfolgen können, weil die Straße die Fahrstrecke für den Schulbus ist, der viele Schüler unter anderem zum Gymnasium nach Sebnitz bringt. Die Umleitung ist für einen geregelten Unterrichtsbeginn nicht zumutbar.

Das liegt daran, dass es kaum Ausweichrouten gibt. Die Umleitung für Lkws und Busse von Sebnitz nach Bad Schandau oder umgekehrt verläuft über Hohnstein – das entspricht einem Umweg von rund 30 Kilometern – oder Ottendorf. Für Autos gibt es noch einen Schleichweg über die Bergstraße in Rathmannsdorf. Doch auch hier geht es nur schleppend voran, denn dort wird auch gebaut. Teilweise muss die Straße dazu voll gesperrt werden, wie etwa seit 6. März. Während der Bauphase an der Sebnitzer Straße soll die Bergstraße aber nur noch halbseitig gesperrt sein.

Die Mega-Umleitung wird bei Urlaubern, die sich nicht auskennen, wieder einiges an Nerven kosten. Auch Firmen, die viel mit Lkws zwischen den beiden Städten unterwegs sind, werden erhebliche Mehrkosten wegen der Umleitung haben. Die selbe Situation gab es schon im Sommer 2015, als ein erster Teil der Sebnitzer Straße saniert wurde, und auch 2016, als in den Sommerferien die Lindenstraße wegen Bauarbeiten nicht befahrbar war.

Damals war zusätzlich noch der Umweg über Ottendorf gesperrt.

Das führte zu Problemen auf der Umleitungsstrecke in Rathmannsdorf. Auf der dortigen Bergstraße gilt zwar eine Tonnagebegrenzung. Doch das hatten einige Lkw-Fahrer ignoriert, was zeitweise zu chaotischen Zuständen auf der sehr engen Straße führte. Unfälle häuften sich in bis dahin ungekannter Zahl. Anwohner wussten sich nicht mehr anders zu helfen, als Fotos von den Verkehrssündern zu machen und sie an die Polizei weiterzuleiten.

Wenn diesmal wieder Lkws auf die Bergstraße fahren sollten, wäre das noch fataler. Denn mit der halbseitigen Sperrung wegen der Bauarbeiten am Schindergraben dürfte die Baustelle wegen der verringerten Straßenbreite für Lkws nicht mehr passierbar sein.

Dass es zu der Vollsperrung der Sebnitzer Straße keine Alternative gibt, erklärt das Lasuv damit, dass die Straße in weiten Teilen zu schmal ist für eine halbseitige Freigabe. Die Lage am Hang lasse dafür zu wenig Spielraum.

Den Umleitungsfrust gibt es auch gleich in zweifacher Ausführung. Denn in den Sommerferien wird nur ein erster Bauabschnitt fertig. Ein zweiter soll in den Herbstferien folgen. Auch dann werde unter Vollsperrung gebaut, heißt es.

