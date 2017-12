Fußball – Landesklasse Nord Wieder mal unentschieden Gegen den SV Naunhof ist für den Döbelner SC durchaus mehr drin. Dennoch zeigt sich der Trainer nicht unzufrieden.

Bei winterlichen Verhältnissen war das Fußballspielen nicht einfach. Der Döbelner SC, links Patrick Peschel, trennte sich vom SV Naunhof wie schon im Hinspiel 1:1. © Jörg Schreiber

Döbeln. Die Landesklassefußballer des Döbelner SC haben das letzte Punktspiel des Jahres 2017 mit ihrem „Lieblingsresultat“ beendet. Gegen den SV Naunhof hieß es am Ende 1:1, und damit verbuchten die Döbelner bereits das siebte Unentschieden in dieser Saison. Trainer Ulrich Löser kann mit diesem Resultat durchaus leben. „Wir müssen letztendlich mit dem Punkt zufrieden sein. Den haben wir uns aber nach dem Rückstand auch redlich verdient“, so der Trainer.

In der ersten Hälfte ergaben sich Chancen für beide Teams. So setzte sich René Böttcher auf der linken Seite gut durch, traf aber mit seinem Schuss nur den Pfosten (30.). Im Gegenzug vollbrachte Toni Bunzel eine Rettungstat, als er den Schuss eines Naunhofers noch an die Querlatte lenkte. Besonders die beiden SV-Stürmer Erol Gugna und Franz Boltze machten auf Naunhofer Seite viel Betrieb.

Nach dem Seitenwechsel schienen die Döbelner zunächst gar nicht auf dem Platz zu sein. Die Gäste bestimmten die Szenerie und erarbeiteten sich auch die eine oder andere gute Gelegenheit. Der Führungstreffer fiel jedoch vom Elfmeterpunkt. DSC-Torhüter Nicholas Waite kam gegen einen auf ihn zulaufenden Naunhofer heraus. Er beteuerte, den Gegenspieler nicht getroffen zu haben, doch der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Den verwandelte Erol Gugna zum 0:1. Trainer Ulrich Löser reagierte und brachte mit Luca-Maximilian Wilke und Steve Oehme frische Kräfte. Diese Einwechslungen sollten sich bezahlt machen. Wilke sorgte auf der linken Seite immer wieder für Unruhe. Und Oehme scheiterte zwar mit seinem ersten Versuch, doch im Anschluss an einen Freistoß drückte er den Ball zum Ausgleich über die Linie. „Für die Stimmung auf der anschließenden Weihnachtsfeier war dieses Remis besser als eine Niederlage“, sagte Löser und blickte schon einmal voraus. „Wir wollen nach einer guten Vorbereitung nach der Winterpause weitere Punkte sammeln. Vielleicht können wir ja den einen oder anderen Neuzugang vermelden. Auf alle Fälle wollen wir weitere Spieler aus der A-Jugend ins Team integrieren“, so der Trainer.

Döbelner SC – SV Naunhof 1920 1:1 (0:0)

Döbelner SC: Waite, Liebmann, Peschel, Gerold, Zimmermann, Böttcher (66. Wilke), Dadi (66. Oehme), Bunzel, Banachowicz, Thalheim, Mäckel

SV Naunhof 1920: Friedrich, Bernhardt, Pham, Burkert (77. Staroske), Boltze, Gugna, Afan, Pfeffing, Gräwel, Große, Gerndt

Tore: 0:1 Gugna (59./Elfmeter), 1:1 Oehme (75.)

Schiedsrichter: Brudek (Dresden)

Zuschauer: 41

