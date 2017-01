Wieder Leben in der Breiten Straße 2 Nach aufwendiger Sanierung ist die einstige Ruine ein modernes Bürogebäude geworden. Ein Teil der Mieter fehlt allerdings noch.

Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (v.l.) übergab symbolisch den Schlüssel an die neuen Nutzer Christian Flörke von der Stadtentwicklungsgesellschaft und Christian Schmidt-Doll von der Kulturgesellschaft. © Norbert Millauer

Pirna. Noch sind nicht alle Umzugskisten ausgepackt, aber die Schreibtische stehen, Telefonanlage und Computernetzwerk funktionieren: Am Montag haben die sieben Mitarbeiter der Stadtentwicklungs- gesellschaft Pirna (SEP) ihre Büros im frisch sanierten Haus Breite Straße 2 bezogen. Ganz fertig ist das für 3,4 Millionen Euro von Grund auf sanierte Gebäude allerdings noch nicht. Bis Ende des Monats werden die Handwerker noch zu tun haben, sagt SEP-Geschäftsführer Christian Flörke, der sein Büro über der großen Tordurchfahrt in einem neu aufgebauten Gebäudeteil eingerichtet hat.

Dass das markante, aber stark verfallene Eckhaus am Eingang zur Innenstadt überhaupt gerettet werden konnte, war einer großzügigen Förderung des Freistaates Sachsen zu verdanken, der die Investition mit immerhin 2,6 Millionen Euro bezuschusste. Obwohl die Fassade nun wieder eine illusionistische barocke Gestaltung ziert, ist das Innere des Denkmals fast komplett neu entstanden. Zu schlecht war die ursprüngliche Substanz nach jahrzehntelanger Vernachlässigung. Im Inneren konnten lediglich das Treppenhaus sowie einige Balken und Konsolen gerettet werden.

Der beauftragten Architektengemeinschaft Milde + Möser gelang es trotzdem, den Charme des Hauses zu erhalten, indem viele Baudetails wie der Laubengang im Hof rekonstruiert wurden.

Rund 230 Quadratmeter Bürofläche nutzt die Stadtentwicklungsgesellschaft jetzt in der Breiten Straße 2 – etwas weniger, als am bisherigen Firmensitz in der Gerichtsstraße zur Verfügung stand. Den Rest des Ensembles nebst einem modernen Anbau wird nach und nach das Stadtmuseum in Beschlag nehmen und dort das Museumsdepot einrichten. Der Depot-Umzug soll nach Auskunft von Christian Schmidt-Doll, dem Geschäftsführer der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna, im März beginnen und wird sich über mehrere Wochen hinziehen. (SZ/ce)

zur Startseite