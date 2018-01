Wieder lauschiges Klima im Pirnaer Geibeltbad Neue Technik musste justiert werden, wobei die Badegäste die Temperaturen zu kühl empfanden. Das ist nun vorbei.

© Archiv: Daniel Förster

Pirna. Besucher können jetzt wieder bei angenehmen Luft- und Wassertemperaturen im Geibeltbad entspannen. Weil die Stadtwerke in den zurückliegenden Wochen neue Technik installieren ließ, mussten mehrere Aggregate neu justiert werden. Die Temperaturen im Bad sanken daher um ein bis zwei Grad, was viele Gäste als zu kühl empfanden. Doch laut der Stadtwerke ist dieser Einstellungsprozess nun beendet, die Temperaturen steigen wieder. Bereits im September 2017 wurde das Geibeltbad an das Fernwärmenetz der Stadtwerke angeschlossen. Zusätzlich bekam die Schwimmstätte ein neues Blockheizkraftwerk sowie neue Gebäudeleittechnik, die während des laufenden Badbetriebes von Fachleuten eingestellt werden musste. Weil die Arbeiten laut der Stadtwerke komplex waren, mussten die Experten die Technik größtenteils manuell justieren, das Bad konnte daher nicht mit den üblichen Temperaturen betrieben werden. (SZ/mö)

