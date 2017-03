Wieder Kino im King’s Vergangenes Jahr hat das King’s in Schmiedeberg seine Kino-Reihe eingestellt. Mit Dieter Hallervorden lebt sie jetzt wieder auf.

Bernd Grohmann, Leiter des Schmiedeberger Martin-Luther-King-Hauses.

Fünf Jahre lang gab es monatlich „Kino im King’s“. Im August vergangenen Jahres ist der letzte Vorhang gefallen. Damals lief zum Abschied „Ich bin dann mal weg“ nach dem Buch von Hape Kerkeling. Und so wie Kerkeling wiedergekommen ist, läuft jetzt am 23. März auch die Kino-Reihe im King’s weiter. Die Sächsische Zeitung sprach darüber mit dem Leiter des Martin-Luther-King-Hauses, Bernd Grohmann.

Herr Grohmann, Sie lassen die Reihe „Kino im King’s“ wieder aufleben. Was gab den Ausschlag dafür?

Der Ortsvorsteher, Peter Hofmann, ist auf uns zugekommen und hat uns gebeten, dass wir das Angebot wieder ins Leben rufen können. Der Ortschaftsrat ist auch bereit, uns bei den Kosten unter die Arme zu greifen.

Wie viel kosten denn monatliche Kinoaufführungen in der Form, wie Sie die organisiert haben?

Es geht dabei um die Gema-Kosten für den Ton und um die Lizenz, damit wir Filme zeigen dürfen. Die Gema verlangt zehn bis zwölf Euro pro Film. Die Gesamtkosten betragen rund 450 Euro im Jahr.

Seit wann lief denn die Filmreihe?

Wir haben 2011 damit begonnen und dann ununterbrochen bis letztes Jahr jeden Monat einen Film gezeigt. In der Ferienzeit gab es vielleicht mal eine Pause, oder wenn wir stattdessen eine Fußballübertragung von der Europa- oder Weltmeisterschaft gezeigt haben.

Und wie waren die Besucherzahlen?

Im Schnitt hatten wir rund 25 Personen pro Film. Manchmal saßen 60 Besucher in den Reihen, manchmal auch nur zehn. Ausgefallen ist es nie. Ein paar kamen immer. Ob das an den Filmen oder am Wetter lag, habe ich nie herausgefunden. Die Besucher kamen auch aus umliegenden Orten wie Reichstädt oder Bärenfels.

Was ändern Sie jetzt?

Die Anfangszeit verlegen wir um eine Stunde nach vorne. Bisher hatten wir um 19.30 Uhr angefangen, künftig beginnen wir um 18.30 Uhr, um damit älteren Besuchern entgegenzukommen.

Welcher wird Ihr erster Film zum Neustart?

„Sein letztes Rennen“ mit Dieter Hallervorden. Er erzählt die Geschichte von Paul, der 1956 olympisches Gold im Marathonlauf geholt hat. Nun muss er mit seiner Frau ins Altenheim. Das soll’s gewesen sein? Da holt er seine Laufschuhe hervor und beginnt, zu trainieren. Das stört den Heimbetrieb. Doch als ein Foto von seinem Olympiasieg auftaucht, erinnern sich seine Mitbewohner an den Helden von einst. Sie unterstützen ihn jetzt und feiern mit ihm.

Kino im King’s am Donnerstag, 23. März, um 18.30 Uhr. „Sein letztes Rennen“ mit Dieter Hallervorden.

