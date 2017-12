Kegeln – Bezirksliga Staffel 2 Wieder kein Heimsieg Gersdorf unterliegt aufgrund der schlechteren Gesamtpunkte.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Nach der Niederlage gegen Hohnstädt hätten sich die Gersdorfer mit einem Sieg gegen Tabellenführer SK 1990 Markranstädt wieder ins sichere Mittelfeld manövrieren können. Jedoch war allen klar, dass das sehr schwer wird.

Sebastian Bartling schaffte es, sein Duell mit 3:1 zu gewinnen und war mit 528 Kegeln bester Gersdorfer. Nicht so perfekt klappte es bei Udo Jahr, der 0:4 verlor. Die Paarungen im mittleren Durchgang gingen an die Gäste aus Markranstädt. Klaus Bartling verlor gegen den Tagesbesten 1:3 und Mike Wenzel 0:4. Somit stand es nach Teampunkten vor den letzten Paaren 1:3. Aufholen galt es im letzten Durchgang. Michael Czapski und Falko Nissen holten mit 3:1 den Punkt und auch Joachim Lux gewann mit 3:1. Somit stand es nach Mannschaftspunkten 3:3, aber aufgrund der besseren Holzzahl gingen die Punkte an die favorisierten Gäste. (DA/meck)

