Wieder Jubel in Bautzen? Fußball-Landesligist Stahl Riesa startet an diesem Wochenende beim Landskron-Cup.

Beim Super-Regio-Cup in Riesa konnten die Stahl-Kicker in den beiden vergangenen Jahren über Podestränge jubeln. Gelingt auch beim Landskron-Cup in Bautzen eine Überraschung? © SZ-Archiv/Schultz

Wie ist Fußball-Landesligist Stahl Riesa über die Weihnachtspause gekommen? Antwort auf diese Frage soll der erste Auftritt im neuen Jahr heute beim Landskron-Cup in Bautzen geben. Zwar werden in der mit 600 Zuschauern gefüllten Halle Marcel Fricke und Leonard Schreiber wegen ihres Einsatzes für die Futsal-Landesauswahl in Duisburg fehlen. Trotzdem werde Stahl eine schlagkräftige Truppe nach Bautzen schicken können, heißt es aus Vereinskreisen.

Die Gegnerschaft in der Vorrunde hat es schon mal in sich: Die Küttner-Schützlinge müssen sich mit Regionalligist Budissa Bautzen und Oberligist Bischofswerdaer FC auseinandersetzen. In Gruppe B spielen der FC Oberlausitz Neugersdorf, Einheit Kamenz und Kreisoberligist SV Gnaschwitz-Doberschau als Finalist des Bautzner SZ-Turniers im Dezember.

Das Turnier beginnt an diesem Freitag um 18 Uhr in der Bautzner Sporthalle „Am Schützenplatz“. Es ist die 18. Auflage. Die letzten beiden Turniere gewannen die Kicker aus Neugersdorf. (rt)

