Wieder Injektionsnadeln gefunden In Dresden sorgen Unbekannte derzeit für Aufregung. In Radeberg ist man vorbereitet, heißt es.

Die Nadel des Aufsatzes befindet sich links unter der blauen Plaste-Kappe. © Polizei

Natürlich sorgen diese Meldungen auch im Rödertal für Aufregung. Seit einiger Zeit platziert ein Unbekannter in Supermärkten im Dresdner Westen Injektionsnadeln in den Regalen. Ob benutzt oder unbenutzt, ist noch offen. Wie auch unklar ist, ob die Nadeln unter Umständen präpariert oder infiziert sind.

Auch Radebergs Edeka-Chef John Scheller liest solche Meldungen natürlich mit Aufmerksamkeit. Eine spezielle Schulung bietet er für seine Mitarbeiter für solche Fälle allerdings nicht an. „Man kann ja nicht für alle Eventualitäten Schulungen konzipieren – und bei einer Spritze wird ja auch ohne entsprechende Schulung klar, dass es sich hier um eine mögliche Gefahr handeln könnte“, sagt er. Auf andere mögliche Probleme hat John Scheller seine Mitarbeiter in seinen Edeka-Märkten in Radeberg, Dresden und Großenhain aber vorbereitet: Was zum Beispiel zu tun wäre, sollten sich in einem Karton mit Südfrüchten oder Bananen ein paar giftige Spinnen breit gemacht haben, wie es vor einigen Monaten mal in Radebeul passiert war. „Für solche Fälle gibt es natürlich Anweisungen“, unterstreicht der Radeberger Edeka-Chef. Aber im Fall der Spritzen, „rufen die Mitarbeiter einfach die Marktleitung“, beschreibt John Scheller.

24-h-Überwachung

Zudem ist der Radeberger überzeugt, dass er in seinen Märkten solchen „Spaßvögeln“ auch recht schnell auf die Schliche kommen könnte. „Wir haben ja eine Video-Überwachung – und die Aufnahmen werden 24 Stunden lang gespeichert“, macht John Scheller klar. „Wir bräuchten also quasi nur zurückzuspulen und könnten sehen, wer die Spritzen platziert hat.“

Am Montag hatten in Dresden Ladenbesitzer im Stadtteil Löbtau erneut Injektionsnadeln in ihren Geschäften gefunden. Sieben solche Spritzenaufsätze und einen sogenannten Injektionsstift hat die Polizei dabei sichergestellt. Bis Donnerstag vergangener Woche wurden sechs dieser Plastikteile gefunden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Dresdner Westen betroffen

Am Freitag und am Sonnabend entdeckten Mitarbeiter von mehreren Läden an der Kesselsdorfer Straße im Dresdner Westen erneut Spritzenaufsätze in ihren Geschäften, bei denen die Schutzfolie abgezogen war (siehe Foto). Die Teile lagen so zwischen den Waren, dass Kunden in die Nadel greifen konnten. Weitere Funde wurden der Polizei gestern Morgen gemeldet. Das Besondere: Dieses Mal wurden nicht nur Spritzenaufsätze entdeckt, die Polizei stellte auch einen Injektionsstift sicher, auf den die Nadeln aufgesetzt werden können. Bei den betroffenen Geschäften handelte es sich um mehrere Läden der Löbtau Passage und ein Geschäft in der Nachbarschaft des Einkaufszentrums in der Kesselsdorfer Straße. Darunter war dieses Mal auch ein Lebensmittelhandel, sagte Polizeisprecherin Jana Ulbricht auf SZ-Nachfrage. Zu den Tätern fehlt den Beamten jede Spur.

Die Untersuchung der vergangene Woche beschlagnahmten Plastikteile ist noch nicht abgeschlossen. Im Landeskriminalamt am Wilden Mann prüfen Fachleute, ob die Nadeln benutzt wurden und ob daran womöglich Erbgut zu finden ist. Das soll nun auch mit den neuen Fundstücken geschehen.

Die Plastikaufsätze gibt es frei verkäuflich in Apotheken. „Es ist aber ungewöhnlich, dass sie gekauft werden“, sagt der Dresdner Apotheker Rolf Leonhardt. Üblich sei vielmehr, dass Patienten, die Diabetes 1 haben und deshalb auf Insulin-Injektionen angewiesen sind, diese Aufsätze per Rezept beziehen. „Sie werden eigentlich nur gekauft, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist und sie zu Hause vergessen hat“, so Leonhardt weiter. Er vermutet, dass der Täter, der die Plastikteile in den Löbtauer Läden abgelegt hat, Kontakt zu einem Diabetespatienten hat, der auf die Spritzenteile angewiesen ist.

Offenbar unbenutzt

Die in den Löbtauer Läden gefundenen Aufsätze sehen aus, als ob sie noch unbenutzt sind. Vor dem Gebrauch muss eine Schutzfolie abgezogen werden, dann setzen die Patienten den Aufsatz mit der offenen, runden Seite auf ihren Insulin-Stift. Danach müssen sie die nach oben schmal zulaufende Schutzkappe abziehen und dann noch einen dünnen Plastikschutz von der Nadel entfernen. Erst danach sind die Aufsätze einsatzbereit. Die Nadel selbst ragt nur am auf dem Foto verschlossenen Ende aus dem Kunststoff.

Die Polizei rät derzeit zu besonderer Aufmerksamkeit beim Einkauf und hat die Ladenbesitzer vor allem in Dresden-Löbtau gebeten, ihre Regale im Moment verstärkt zu kontrollieren. Außerdem observieren die Beamten das bisher betroffene Einkaufszentrum samt der Kesselsdorfer Straße nun sehr intensiv, heißt es dazu.

Hinweise an die Dresdner Polizei werden unter der Telefonnummer Telefon: 0351 4832233 erbeten.

