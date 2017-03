Wieder in der ersten Reihe schießen Zum Ende ihrer ersten Saison als Biathletin darf Denise Herrmann im Weltcup starten – und auf der Olympiastrecke üben.

Denise Herrmann schultert in Pyeongchang das Gewehr. © dpa

Pyeongchang und Lahti trennen rund 7 000 Kilometer. Das ist ein bisschen viel für einen kurzen Abstecher – und erst recht für einen Doppelstart. Deshalb bleibt Denise Herrmann als Biathletin beim Weltcup in Südkorea und hilft nicht bei den Langläuferinnen aus, die gerade in Finnland ihre Weltmeisterschaften austragen.

Für die 28-Jährige wäre es eine Rückkehr gewesen, ein Comeback in der Sportart, in der sie bis zum vergangenen Frühjahr zur erweiterten Weltspitze gehörte. Seit zehn Monaten nimmt Herrmann nun immer das Gewehr mit in die Loipe. „Lahti wäre schön gewesen“, sagt sie, „aber man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen.“ Sie hatte es zwar versucht, doch der Ausflug zu einem Langlauf-Sprint endete nur mit einer halben WM-Normerfüllung. Sie hätte nachlegen müssen vor zehn Tagen in Otepää, doch da stand bereits fest, dass die Oberwiesenthalerin für die letzten drei Weltcup-Stationen der Biathleten nominiert wird. „Da habe ich lieber einen Aufbaublock im Schießen eingeschoben.“

Schließlich will sie es in ihrer neuen Sportart auch bis in die Weltspitze schaffen – und in einem Jahr nach Pyeongchang zurückkehren. Dann werden dort die Olympischen Winterspiele ausgetragen. Die Aussichten sind nicht die schlechtesten für die Umsteigerin. Bereits in ihrer ersten Saison hat sie sich vom zweitklassigen IBU-Cup in den Weltcup gekämpft, selbst wenn sie bei den drei Stationen am Ende des Winters auch vom Ausfall von Franziska Preuß profitiert, die an den Nebenhöhlen operiert wurde. „Ich habe mehr erreicht als erwartet, bin über der Norm“, findet Herrmann. Ein Einsatz bei der WM in Hochfilzen stand nie auf ihrem Plan, doch als sie bei ihrem Weltcup-Debüt in Pokljuka überraschend 18. wurde, habe sie gesehen, „dass ich gar nicht so weit weg bin“. Bundestrainer Gerald Hönig nominierte sie zwar für die Titelkämpfe – aber nur als Ersatzfrau.

Was ihr noch fehlt im Vergleich zur starken innerdeutschen Konkurrenz ist – wenig überraschend für eine Schießanfängerin – die Stabilität beim Umgang mit dem Kleinkalibergewehr. Mal klappt es richtig gut, mal überhaupt nicht. „Da ist noch nicht so die Kontinuität drin wie bei den anderen“, meint sie. Rückschläge gebe es, aber das sei völlig normal, erklärt Hönig. „Da muss man immer mal wieder einen Schritt zurückgehen.“ Geduld ist gefordert, bei Spitzensportlern eine ungeliebte Tugend, weil es nie schnell genug gehen kann mit den Erfolgserlebnissen und der Bestätigung, alles richtig gemacht zu haben. „Ich denke aber schon, dass ich geduldig war“, sagt Herrmann.

Ihre Trefferquote liegt bei 75 Prozent, 80 hat Hönig als Ziel formuliert. Spitzenleute wie Laura Dahlmeier, fünffache Weltmeisterin in Hochfilzen, kommen auf bis zu 92 Prozent. Daneben sind es die Schießzeiten, die Herrmann noch ausbremsen. Positionieren, anvisieren, abdrücken und weglaufen – dieser ganze Ablauf ist noch ein wenig unrhythmisch, vor allem dauert er recht lange. Sie wisse schon, was es noch zu tun gäbe, sagt die in Schlema geborene Sächsin. Leistungssprünge wie am Beginn der Umschulungsmaßnahme gebe es keine mehr. „Die Schritte werden nun kleiner und dadurch schwieriger.“

Mit den Laufzeiten kann sie vieles kompensieren, auch das überrascht nicht. „Sie war in Pokljuka zwar nicht die Schnellste im Feld, aber im Spitzenbereich dabei“, erklärt Hönig, der seiner neuen Schülerin „ein Schießtalent“ attestiert. Und er macht ihr ein Kompliment, das Frauen eigentlich nicht so gerne hören: „Man merkt, dass sie eine reife Athletin ist.“

TV-Tipp: Do., 12.30 Uhr: Sprint der Frauen live bei ARD und Eurosport.

