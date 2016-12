Wieder Hoffnung für die Augsburger Die Straße sollte längst ausgebaut sein. Die Drewag hat bereits enorme Vorarbeit geleistet.

zurück Bild 1 von 3 weiter Altes Holperpflaster prägt noch immer das Bild auf der Augsburger Straße. © René Meinig Altes Holperpflaster prägt noch immer das Bild auf der Augsburger Straße.

Die Drewag-Spezialisten Claus Ehrlich und Frank Wagner kümmern sich wenigstens schon darum, die alte Hochspannungsleitung auszubauen, wo das möglich ist.



Pleiten, Pech und Pannen. Unter diese Kategorie kann die bisherige Ausbauplanung der Stadt für die Augsburger Straße eingeordnet werden. Die über zwei Kilometer lange Hauptverbindung quer durch Striesen ist völlig marode und sollte längst ausgebaut sein. Bis vor wenigen Tagen war kein Geld dafür eingeplant. Doch zur jüngsten Ratssitzung hat die rot-rot-grüne Mehrheit zumindest durchgesetzt, dass 2017 und 2018 insgesamt zwei Millionen Euro für die Augsburger Straße vorgesehen werden. Nach der einstigen Planung waren für den Ausbau auf der gesamten Länge bis zu sieben Millionen Euro nötig.

Bisher hat aber nur ein Partner gehandelt: die Drewag. Und das, obwohl die Stadtwerker zum Auftakt der Pannenserie im Mai 2009 völlig überrascht wurden. Die Stadt wollte im Mai 2009 mit der Sanierung der Augsburger Straße beginnen. Doch ein entscheidendes Detail war vergessen worden. 70 Zentimeter unter der Fahrbahn liegen die 110-Kilovolt-Hauptstromadern für die Region. Deshalb konnte der Straßenausbau nicht beginnen.

Alte Kabel noch immer gefährlich

Die Drewag musste in einem halben Jahr die Planung für eine 110-kV-Ersatztrasse erarbeiten, die über die Gluckstraße und die Wittenberger Straße führt (siehe Grafik). Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Augsburger ausgebaut werden kann. Im Oktober 2009 begann der Bau der acht Millionen Euro teuren Ersatztrasse. Im Oktober 2011 konnte die neue Hochspannungsverbindung zwischen den Umspannwerken Johannstadt und Tolkewitz planmäßig zu- und die alten Leitungen abgeschaltet werden. Doch dann hatte die Stadt kein Geld mehr für den Straßenausbau auf der Augsburger.

Die Drewag ist jedoch weiter gefragt. Denn die beiden alten Kabelsysteme mit jeweils drei Hochspannungsleitungen müssen raus. „Wir haben die Pflicht, die Kabel auszubauen und zu entsorgen“, erklärt Claus Ehrlich. Gemeinsam mit Frank Wagner ist er bei der Drewag für den Bau im Hochspannungsnetz zuständig. Die ölgefüllten Kabel waren bis in die 1980er-Jahre verlegt worden. „Das Öl haben wir zwar abgesaugt, erklärt Ehrlich. Allerdings ist die Papierisolierung um die Stromadern noch ölgetränkt. Würden die alten Leitungen bei Bauarbeiten beschädigt, könnte Öl in den Untergrund sickern. Deshalb sind sie mit Stickstoff gefüllt und können durch Manometer überwacht werden. Bei einem Schaden am Kabel, beispielsweise durch Bauarbeiten, müsste schnell gehandelt werden.

„Dadurch haben wir zusätzlichen Aufwand“, erklärt Frank Wagner. Die Trasse muss regelmäßig abgelaufen und kontrolliert werden. Bei Bauvorhaben ist sie immer noch im Wege. Etwa auf der Hälfte der vier Kilometer langen alten Trasse konnte die Drewag die alten Kabel schon ausbauen lassen. So am östlichen Ende an der Wehlener Straße und an der westlichen Seite zwischen der Blasewitzer Straße und dem Umspannwerk Johannstadt.

Ab diesem Monat kommt noch ein kleines Stück zwischen der Blasewitzer, der Hutten- und der Paul-Gerhardt-Straße an die Reihe. Dort liegt die Leitung zum Großteil neben der Straße. Binnen zwei Monaten soll sie freigelegt, durchschnitten und abtransportiert werden. Zwischen Hutten- und Blasewitzer wird die Augsburger dabei zur Einbahnstraße. Doch viel weiter kommt die Drewag Netz nicht. „Es muss auch wirtschaftlich sein“, erklärt Spezialist Ehrlich. Deshalb können die Kabel über Strecken erst mit dem Straßenbau entfernt werden.

Busse müssen Umwege fahren

Sind die Mittel bestätigt, will das Straßenbauamt die Detailplanung für den 500 Meter langen Abschnitt der Augsburger von der Blasewitzer bis zur Tittmannstraße in Auftrag geben, so die Stadt. Wann der Ausbau startet, ist aber noch nicht klar.

Das ist dringend nötig, findet der Blasewitzer CDU-Ortsbeirat Sebastian Kieslich. Nicht nur dieses Stück, sondern die gesamte Straße müsse schnellstens grundlegend ausgebaut werden. Dafür kämpft er seit vielen Jahren. „Man traut sich fast gar nicht, mit dem Fahrrad dort langzufahren. Auch die Fußwege sind sehr schlecht“, berichtet er. Wegen dieses Zustands habe es schon viele Unfälle gegeben.

Eigentlich sollten auch die Busse der Linie 64 zwischen Kaditz und Reick längst über die Augsburger Straße fahren. Das war eigentlich auch mit Eröffnung der Waldschlößchenbrücke so geplant, über die sie seit August 2013 fährt.. „Wir warten sehnsüchtig darauf, dass dieser Verkehrszug endlich ausgebaut wird“, sagt Sprecher Falk Lösch von den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB). Das Striesener Gebiet entlang der Augsburger müsse besser an den Nahverkehr angeschlossen werden. „Dadurch erwarten wir auch einen Zuwachs an Fahrgästen“, sagt Lösch. Aber bis zur Fertigstellung muss die 64 noch parallel zur Straßenbahn bis zum Fetscherplatz fahren. Was nicht gerade sinnvoll sei.

zur Startseite