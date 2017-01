Wieder glatte Straßen Am Freitag kam der Winter recht stürmisch mit Schnee und Eis zurück. Doch darüber herrscht auch Freude.

Das befürchtete Winterwetter-Chaos ist zum Glück ausgeblieben, aber stürmisch und zum Teil sehr glatt auf den Straßen – wie hier am Bischofsweg bei Großerkmannsdorf – war es im Raum Radeberg dennoch. © Thorsten Eckert

Am frühen Freitag-Abend kam der Winter dann doch noch zurück. Aber zum Glück nicht so heftig, wie befürchtet und von den Meteorologen warnend vorausgesagt. Offenbar hatte das Sturmtief mit Orkanböen und Schneemassen auf seinem Weg Richtung Dresden und Rödertal über dem Westen Deutschlands und über Thüringen ausgetobt. Bis zum Nachmittag taute es stattdessen in Radeberg und Umgebung weiter, wie schon an den beiden Tagen zuvor.

Doch während es in der Innenstadt Radebergs zunächst einen eher gemütlichen Flockenwirbel gab, stürmte es auf den Höhen ringsum durchaus heftig. Der Bischofsweg zwischen Ullersdorf und Großerkmannsdorf sowie die Höhen von Rossendorf versanken stellenweise im kräftigen Schneesturm. Und wie angekündigt sanken auch die Temperaturen in den Abendund Nachtstunden wieder spürbar in den Minus-Bereich. Doch der Winterdienst hatte die Lage bis zum Abend im Griff.

Die Winterrückkehr hat dabei auch ihre positiven Seiten: So können Langlauffans wohl auf dem Golfplatz in Ullersdorf wieder auf eine gespurte Loipe hoffen – und im Radeberger Stadtbad steigt am Sonntag ab 14 Uhr das Eisbaden. Am Liegewiesenhang kann gerodelt werden.

zur Startseite