Wieder Geldautomaten in Ost und West

Ab Freitag stehen den Kunden der Kreissparkasse in Döbeln Ost und Döbeln West wieder Geldautomaten zur Verfügung. Ende September hatte die Sparkasse ihre Filialen an der Unnaer Straße und der Weststraße aus Kostengründen geschlossen und zu SB-Standorten umbauen lassen. Mehr als Geld gibt es dort allerdings nicht. Wer eine Überweisung tätigen oder Kontoauszüge ausdrucken will, muss die Hauptfiliale im Stadtzentrum aufsuchen.

Einen anderen Weg war die Sparkasse in Döbeln Nord gegangen. Dort fungiert seit Oktober der Supermarkt Förster als Bargeld-Agentur. An der Kasse kann sich der Bankkunde mit EC-Karte und PIN Geld auszahlen lassen. Allerdings stehen auch in Döbeln Nord keine Überweisungsterminals und Drucker mehr zur Verfügung.

