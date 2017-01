Wieder Geflügelpest am Großteich Bei zwei toten Vögeln in Geringswalde und Flöha-Plaue ist das Geflügelpest-Virus nachgewiesen worden.

Schon zwei tote, mit Vogelgrippe infizierte Vögel sind am Großteich in Geringswalde gefunden worden: erst ein Schwan, am vergangenen Freitag eine Stockente. © Dietmar Thomas

Die Vogelgrippe breitet sich weiter aus. Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, sind in Geringswalde und Flöha-Plaue zwei weitere infizierte Tiere gefunden worden. Bereits am vergangenen Freitag wurde eine tote Stockente am Großteich in Geringswalde entdeckt. Mitarbeiter der Stadtverwaltung hatten den Wasservogel geborgen. Der tote, infizierte Graureiher aus Flöha lag in der Nähe der Zschopau. Ein Bürger hat ihn am vergangenen Sonntag gefunden. Mitarbeiter des Landratsamtes haben das Tier am Montag abgeholt. Die beiden Wildvögel wurden eingeschickt. Am Freitag lagen die Ergebnisse der Untersuchungen durch das Friedrich-Löffler-Institut vor. Bei beiden wurde das Virus nachgewiesen.

In Geringswalde ist die Stockente bereits das zweite infizierte Tier, das am Großteich gefunden worden ist. Am 17. Januar hatten dort Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Geringswalde einen Schwan geborgen, der im Eis des Teiches feststeckte. Auch bei diesem ist das Virus nachgewiesen worden. Die Frist für den rund um den Großteich eingerichteten Sperrbezirk im Umkreis von drei Kilometern sowie das Beobachtungsgebiet im Umkreis von bis zu zehn Kilometern verlängert sich aufgrund des neuen Fundes bis zum Widerruf durch den Landkreis. Rund um Flöha hat die Behörde am Freitag einen neuen Sperrbezirk sowie ein Beobachtungsgebiet eingerichtet. Dieses umfasst unter anderem Teile der Stadt Chemnitz sowie des Erzgebirgskreises.

In den Sperr- und Beobachtungsgebieten gelten strenge Auflagen für Geflügelhalter, aber auch für die Besitzer von Hunden und Katzen. Für Geflügel und andere Vögel gilt nach wie vor eine Stallpflicht. Wildvögel dürfen nicht mit den Tieren in Kontakt kommen, um eine Ansteckung zu vermeiden. Die Ställe dürfen zudem nicht von Fremden betreten werden. An Ein- und Ausgängen sollten die Halter Desinfektionsmittel anbringen. Das Landratsamt kontrolliert alle Bestände in den Sperrbezirken. Proben werden jedoch nur von Tieren genommen, die auffällig sind, sowie von Wasservögeln. Für Jäger gilt in bestimmten Bereichen ein Verbot für die Jagd von Wildvögeln. Hunde und Katzen dürfen in den Sperr- und Beobachtungsbereichen, außer im umzäunten Grundstück, nicht frei herumlaufen. „Sie sollten jedoch nach Möglichkeit nicht mit toten Wildvögeln in Kontakt kommen, um den Erreger nicht passiv, also am Fell, der Schnauze oder den Pfoten, in bewohntes Gebiet einzuschleppen, wo es sich dann in Geflügelbestände weiter ausbreiten kann“, erklärt Kreissprecher André Kaiser.

Bis Freitagmittag wurden insgesamt 80 Untersuchungsproben eingeschickt. Von 61 lag bis dahin das Ergebnis vor. Bei nunmehr drei Proben ist das Vogelgrippevirus nachgewiesen worden, 58 Proben waren bislang negativ. Zwischen 24 Stunden und drei Tagen dauert es, bis die toten Tiere auf das Virus getestet worden sind. Eingereicht wurden bisher verschiedene Wildvögel, wie zum Beispiel Bussarde und Stockenten.

