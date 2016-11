Wieder freie Fahrt ins Kirnitzschtal Die Bauarbeiten an der Kreisstraße in Ottendorf sind abgeschlossen. Jetzt geht es von Sebnitz aus wieder schneller ins Kirnitzschtal.

Bauarbeiten hatten Autofahrern in Ottendorf den Weg ins Kirnitzschtal versperrt. © Steffen Unger

Es rollt wieder. Wer jetzt von Sebnitz aus ins Kirnitzschtal möchte, kann wieder die kurze Verbindung durch Ottendorf nehmen. Die Bauarbeiten an der Kreisstraße sind abgeschlossen. Die Straße wurde am Donnerstag durch den Sebnitzer Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU), dem Beigeordneten des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge für Bau und Umwelt Heiko Weigel und Bauleiter Käppler von der Firma Strabag wieder freigegeben. Der Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge hatte die Firma mit der grundhaften Erneuerung der Straße auf einer Länge von etwa 325 Metern beauftragt. Für die Ableitung des Oberflächenwassers der Fahrbahn wurde ein Regenwasserkanal in der Straße verlegt.

Ebenso erfolgte in diesem Zuge eine abschnittsweise Erneuerung der Trinkwasserleitung durch den Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz sowie die Umverlegung der Telekomtrasse durch die Deutsche Telekom. Ebenfalls beteiligt war die Stadt Sebnitz mit rund 8 000 Euro an der Instandsetzung des Einfahrtsbereiches zum Parkweg. Alle Arbeiten wurden mängelfrei abgenommen. (SZ)

