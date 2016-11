Wieder freie Fahrt durch Münchhof Zwei Wochen lang hat der Abriss eines Hauses den Verkehr ausgebremst. Die freigewordene Fläche kann nun jeder nutzen.

Am Rand einer Abrissfläche in Münchhof wurde eine Böschung aufgeschüttet, die in der kommenden Woche noch begrünt wird. © André Braun

Seit Freitag heißt es durch Münchhof wieder: Freie Fahrt. Rund zwei Wochen lang mussten die Kraftfahrer nach und von Ostrau eine Umleitung in Kauf nehmen. Die Straße durch den Ort war voll gesperrt. Grund war der Abriss des Hauses Nummer 5/7. „Das Gebäude war stark sanierungsbedürftig und hatte einen verkehrstechnisch ungünstigen Standort“, erklärt Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling (CDU).

Die beiden Wohnungen in dem Haus haben bereits seit rund drei Jahren leergestanden. Um sie wieder vermieten zu können, hätte die Gemeinde viel investieren müssen. Neben der Instandsetzung der Räume wäre auch der Bau einer vollbiologische Kläranlage nötig gewesen. Da der Aufwand in keinem Verhältnis mit dem Nutzen steht, hatten die Gemeinderäte nicht nur dem Abriss des Gebäudes, sondern auch der zum Grundstück gehörenden Scheune und Garagen zugestimmt.

Der entstandene Schutt wurde getrennt und zur Stabilisierung teilweise in die Böschung eingebaut, die die Firma O.H.T Ostrauer Hoch- und Tiefbau am Rand der Fläche aufgeschüttet und mit Mutterboden überdeckt hat. In der kommenden Woche sollen dort noch mehr als zehn Büsche gepflanzt werden. Die frei gewordene Fläche haben die Mitarbeiter der O.H.G. auf eine Breite von vier Metern und etwa 30 Metern Länge befestigt. Sie kann jetzt als Parkplatz genutzt werden.

Aus dem Landesprogramm Rückbau von Wohngebäuden erhält Ostrau Fördergeld in Höhe von 50 Euro pro Quadratmeter. Das sind insgesamt 9 300 Euro. Das Projekt kostet 40 400 Euro, sodass die Gemeinde etwas mehr als 31 000 Euro für den Abriss aus der eigenen Tasche bezahlen muss. Hinzu kommen die 16 500 Euro für die Beseitigung der Scheune und der Garagen.

