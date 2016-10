Wieder freie Fahrt durch Hausdorf Die Ortsdurchfahrt hat eine neue Asphaltschicht bekommen. Deshalb war die Straße in Richtung Hausdorf gesperrt.

Seit Dienstag ist die B 176 in Richtung Colditz wieder frei. © Dietmar Thomas

Seit Dienstagmorgen ist die Sperrung der B 176 aufgehoben. Ab Hartha Kreuz kann wieder in Richtung Colditz gefahren werden. „Das Landratsamt hat im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr die Decke der Bundesstraße erneuert“, teilte die Pressesprecherin des Landkreises Leipzig Brigitte Laux auf Anfrage des DA mit. Die Sperrung sei in der Zeit vom 10. bis einschließlich 17. Oktober beantragt.

Seit Ende vergangener Woche hatte der DA Anzeiger versucht, den Grund für die Sperrung zu erfahren. Da es sich um eine Bundesstraße handelt, war der Erste Ansprechpartner das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Die Pressesprecherin teilte auf Nachfrage mit, dass es sich nicht um eine Lasuv-Maßnahme handelt. „Dazu ist hier nichts bekannt“, so die Pressesprecherin. Das Ordnungsamt der Stadt Colditz, an das verwiesen wurde, war telefonisch nicht erreichbar. Dafür bestätigte das Bauamt der Stadtverwaltung Colditz, dass an der B 176 gebaut werde. Eine nochmalige Nachfrage beim Lasuv blieb ohne Erfolg. Dafür gab es eine Antwort von Brigitte Laux. „Das Lasuv und der Landkreis teilen sich die Arbeit. Das Lasuv ist für Grunderneuerungen zuständig und der Landkreis erledigt im Auftrag dieses Amtes kleinere Reparaturen.“ (DA/je)

