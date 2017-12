Wieder freie Fahrt auf der Wehlener Die Arbeiten gingen schneller voran als geplant. Doch die Trasse ist noch nicht fertig.

Seit dem Sommer wurde hier gebaut.

In Tolkewitz entsteht derzeit ein neuer Schulkomplex.

Dresden hat eine neue Straßenbahnhaltestelle. Sie befindet sich auf der Wehlener Straße, direkt vor dem künftigen Schulzentrum und trägt auch dessen Namen. Die Station zwischen den Haltestellen Johannisfriedhof und Wasserwerk Tolkewitz gehört zu dem rund 400 Meter langen Abschnitt der Wehlener, den die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) und die Stadt in diesem Jahr erneuert haben. Knapp sechs Monate dauerten die Bauarbeiten. Drei Tage vor Weihnachten halten dort nun wieder Straßenbahnen. Damit sind auch alle Umleitungen überflüssig. Denn parallel zu den Gleisen wird die Hauptstraße vor dem Friedhof Tolkewitz wieder freigegeben.

Gleich drei Mal haben die Verkehrsbetriebe in dieser Woche Grund zu feiern. Denn nicht nur die Wehlener Straße ist nun wieder frei, auch die Haltestelle Hugo-Bürkner-Straße nahe dem Wasaplatz ist jetzt wieder am Netz, und kurz vor Weihnachten wird schließlich noch die neue Gleisschleife am Abzweig Hellerau fertig. Kein Projekt hatte allerdings so deutliche Auswirkungen auf den Alltagsverkehr wie die Baustelle in Tolkewitz. Sechs Monate lang mussten die DVB-Kunden in den Schienenersatzverkehr umsteigen, genauso lange mussten sich Autofahrer über Nebenstraßen quälen, um die Baustelle am Friedhof Tolkewitz zu umfahren.

In dieser Zeit haben die Stadt und die Verkehrsbetriebe fast sieben Millionen Euro in die Wehlener Straße investiert. Dafür wurden die Straßenbahnschienen und die Fahrbahn samt ihrem Unterbau erneuert, die Haltestellen umgebaut und vor dem künftigen Schulzentrum eine große Fußgängerampel aufgestellt.

Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) lobte am Mittwoch den zügigen Bau. Der Grund: Die Arbeiten haben später als ursprünglich geplant angefangen und sind zu Weihnachten trotzdem erledigt. „Eigentlich sind Sie zu früh fertig“, sagte Schmidt-Lamontain den Arbeitern.

Schon jetzt steht aber fest, dass die Bagger nicht gänzlich verschwinden. Wie geplant wird im nächsten Jahr noch die Schlömilchstraße umgebaut. Dort gab es früher ein Stummelgleis. Das wird durch eine Gleisschleife ersetzt. Außerdem bekommt die Kipsdorfer Straße eine geschützte Fahrbahnquerung in Höhe des Schulkomplexes, damit die Gymnasiasten und Oberschüler künftig gefahrlos zur Turnhalle auf der anderen Straßenseite laufen können. Die Arbeiten dafür sollen bereits Ende Januar beginnen. Dafür muss die Kipsdorfer später auch noch einmal gesperrt werden. Dann mutiert die ehemalige Umleitungsstrecke zur Sackgasse.

Der neue Schulstandort auf dem Gelände des ehemaligen Straßenbahnhofs Tolkewitz soll voraussichtlich nach den Winterferien bezogen werden. Wann der Rest der Gleisachse nach Laubegast saniert werden kann, steht noch nicht fest. Reinhard Koettnitz, der Leiter des Straßen- und Tiefbauamtes, rechnet damit, dass bis dahin noch rund zwei Jahre ins Land gehen. „Da müssen Hochwasserschäden beseitigt werden“, sagt der Amtsleiter, „das ist ein umfangreiches Projekt.“ Er geht davon aus, dass die Stadt nicht vor Ende 2018 grünes Licht für die Bauarbeiten bekommt. Dann müssen noch die Firmen gefunden werden, die das letzte Stück Wehlener Straße, die Straße Alttolkewitz und die Österreicher bis zum Kronstädter Platz umbauen.

Die Sanierung der rund 5,5 Kilometer langen Trasse vom Fetscherplatz nach Laubegast hat 2013 begonnen. 3,5 Kilometer sind jetzt erledigt. Nach den derzeitigen Plänen wird die gesamte Achse frühestens Ende 2020 fertig sein.

Und weil sich die künftigen Schüler des neuen Tolkewitzer Komplexes schon freuen, bedankten sich die Fünftklässler am Mittwoch bei Bauarbeitern und Lokalpolitikern musikalisch. Sie werden voraussichtlich nach den Winterferien in das neue Schulzentrum einziehen. (mja)





