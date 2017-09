Wieder freie Fahrt auf der Kamenzer Autofahrer in Bischofswerda können aufatmen. Die Baumaßnahme an der Kreuzung Kamenzer Straße, Muntschickstraße und Straße am Lutherpark ist beendet.

Die Kreuzung an der Kamenzer Straße ist wieder frei. © Gabi Nass

Die Baustellenampeln an der vielbefahrenen Kreuzung von Kamenzer Straße, Muntschickstraße und Straße am Lutherpark in Bischofswerda wurden am Dienstagmittag abgebaut. Damit kommen Autofahrer und Fußgänger jetzt wieder ohne größere Wartezeit in diesem Teil der Stadt voran. Wegen des Breitbandausbaus fürs schnelle Internet durfte die Kreuzung in den vergangenen Wochen nur einspurig befahren werden. Eine neue Straßensperrung gibt es seit Dienstag in Bischofswerda Süd. Wegen Bauarbeiten bleibt die Einmündung der Belmsdorfer Straße in die Neustädter Straße für voraussichtlich zwei Wochen voll gesperrt, teilte die Stadtverwaltung mit. (szo)

