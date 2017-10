Wieder freie Fahrt auf der Horkenstraße Nach langer halbseitiger Sperrung wird die Straße in Bannewitz wieder freigegeben.

‚Das Warten auf der Horkenstraße in Bannewitz hat ein Ende. © Archiv/SZ

Autofahrer haben ab jetzt auf der Horkenstraße in Bannewitz wieder freie Fahrt. Mehrere Wochen musste der Verkehr per Ampel an einer halbseitigen Sperrung vorbeigeführt werden. Die Enso erneuerte entlang der Horkenstraße eine alte Niederdruckgasleitung aus dem Jahr 1972, wie Unternehmenssprecherin Claudia Kuba mitteilt. Auf einer Länge von rund 240 Metern bis zur Kreuzung Freier Blick wurde zunächst die Leitung erneuert.

Anschließend baute das Unternehmen auf der Horkenstraße weiter bis zur Einmündung in die Dresdner Landstraße. Hier wurde auf einer Länge von 400 Metern die Gasleitung ausgewechselt, erklärt Kuba. Außerdem wurden während der Baumaßnahme entlang der Horkenstraße etliche Hausanschlüsse erneuert. Während der gesamten Bauzeit wurde mithilfe von Provisorien die Gasversorgung gewährleistet. Kosten: insgesamt 125 000 Euro. (SZ/ves)

