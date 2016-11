Wieder freie Fahrt An der Maximilian-Kolbe-Straße in Bischofswerda wurde gebaut. Nun rollt es wieder ohne Hindernisse.

Auf der Kolbestraße rollt es wieder. © Ingolf Reinsch

Nach dem Schwarzdeckenbau ist die Kolbestraße wieder nutzbar. Die Kita „Regenbogenvilla“ ist damit wie gewohnt zu erreichen. Anwohner können vor ihre Häuser fahren und dort auch parken. Bistra Putzkau hatte in den letzten Wochen an der Straße gebaut, die Stadt das in Auftrag gegeben, der Freistaat bezahlt. Die Kolbestraße gehörte mit tiefen Löchern und Rissen zu den schlechtesten in Bischofswerda. (SZ)

