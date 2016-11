Wieder freie Fahrt Es rollt ohne Baustellenampel durch Schmölln. Nicht nur Autofahrer atmen auf.

Autofahrer dürfen jetzt über die neue Brücke in Schmölln fahren. © Steffen Unger

Die Straßenbauarbeiten in Schmölln sind weitgehend abgeschlossen. Seit dem Wochenende ist die Straße Am Schwarzwasser und damit die Ortsdurchfahrt wieder ohne Einschränkungen befahrbar. Die Straße hat nicht nur für die Schmöllner Bedeutung. Sie ist eine wichtige Verbindung zwischen der Bundesstraße 98 in Putzkau und der Staatsstraße 111 in Wölkau. Außerdem gilt sie als Zubringer zum Autobahnanschluss Uhyst.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) ließ seit dem Frühjahr eine Straßenbrücke übers Schwarzwasser sowie Stützmauern erneuern. Es bleiben noch Restarbeiten, die bis Ende November erledigt sein sollen. So müssen noch Geländer und Zäune entlang des Fußweges und an Grundstücken fertiggestellt werden, sagte eine Lasuv-Sprecherin am Dienstag auf Anfrage. Danach werden die Grünflächen rekultiviert. Außerdem erfolgt noch die Herstellung einer dauerelastischen Fuge vor der Stützwand. Durch diese Arbeiten soll es laut Landesamt aber keine Behinderungen für Kraftfahrer mehr geben.

Anstrengend für Anwohner

Die Baustelle forderte seit April von Anwohnern und Durchfahrenden Geduld. Autofahrer mussten mit Wartezeiten von bis zu fünf Minuten an den Baustellenampeln rechnen, da der Verkehr auf drei Straßen zu regeln war und die Umleitungsstrecke über die Dorfstraße etwa einen halben Kilometer betrug. Lastkraftwagen wurden über Bischofswerda umgeleitet. Vor allem Bewohner der Dorfstraße litten unter dem Straßenbau. Um nach der Ausfahrt aus ihren Grundstücken die richtige Richtung zu wählen, mussten sie den Durchgangsverkehr abwarten. Vor allem am frühen Morgen, wenn lange Zeit kein Auto kam, oft ein Lotteriespiel. „Ich bin dann einfach losgefahren in der Hoffnung, dass mir keiner entgegen kommt“, sagte ein Schmöllner, der früh zeitig nach Bischofswerda auf Arbeit muss.

Auch Konditormeisterin Gudrun Polak ist froh, dass die Bauarbeiten beendet sind. Ihre Bäckerei befindet sich unmittelbar neben der Brücke, die neu gebaut wurde. Die Laufkundschaft fehlte, sagt die Handwerksmeisterin. Jetzt können Kunden wieder direkt vorm Geschäft halten. (SZ/ir)

zur Startseite