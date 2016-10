Wieder Fischzug an der Schwarzen Lache Die Sanierung von 200 Hektar Teichen im Gebiet Lache-Lug in Kreba-Neudorf scheint geglückt. Sorgen bleiben.

Pächter und Bewirtschafter Rüdiger Richter lässt den Blick schweifen - Die Schwarze Lache ist nach der Sanierung wieder voller Wasser und Fische, sodass dem Abfischen beim Fischerfest am 22. Oktober nichts entgegen steht. In der Bildmitte ist zu sehen, wie es im April 2015 genau an der gleichen Stelle aussah. Foto: André Schulze

Die Schwarze Lache lebt. Ein grüner Teppich bedeckt den Teich, schwappt gemächlich an die Schilfstängel. Hin und wieder ziehen kleine Wellen Kreise übers Wasser. Graskarpfen stupsen an die Oberfläche und versetzen das Wasser in Schwingungen. Weiter hinten auf dem 78 Hektar großen Gewässer flattern plötzlich wie wild Gänse auf. Irgendein Tier hat sie aufgescheucht, vielleicht ein Fuchs. Gemächlich schwimmt eine Schwanenfamilie hin und her. Rüdiger Richter lässt seinen Blick über die Schwarze Lache schweifen. Er ist der Fischwirt, der die Teichgruppen Schwarze Lache und Weißer Lug in Kreba-Neudorf gepachtet hat und bewirtschaftet.

Noch vor einem Jahr war der vor Jahrhunderten angelegte Teich fast nicht mehr zu erkennen. Nicht nur, dass kein Wasser mehr drin war, übermannshoch wucherten hier allerlei Pflanzen. Mit Technik halfen die Bauern von der Agrargenossenschaft See, mulchten fast 200 Hektar Teichfläche. Und auch die Spezialschneidemaschine der Firma Zelder aus der Nähe von Wittichenau kam zum Einsatz. Teilweise dreimal musste das Schilf geschnitten werden, berichtet Rüdiger Richter. Man kann sich nicht vorstellen, welche Düngewirkung in dem Teichboden stecke. „Jetzt haben wir es geschafft, dass sie wieder wie Teiche aussehen“, so Richter.

Nicht nur die Schwarze Lache, quasi das Flaggschiff in Richters Teichwirtschaft, sondern auch Weißer Lug und weitere fünf Teiche im Lache-Lug-Gebiet lagen trocken. Alle Möglichkeiten waren ausgeschöpft, um den verheerenden Koi-Herpes-Virus loszuwerden: eine Fischkrankheit, die großen Schaden anrichtet. Und da Richters Teiche inmitten verschiedener Schutzgebiete im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft liegen, durften keine schweren Geschütze aufgefahren werden, weder mit Technik, noch mit Chemie. In einigen Teichen dürfen nicht einmal Graskarpfen eingesetzt werden, weil sie Pflanzen fressen könnten, die auf der Roten Liste stehen. Als das Kalken von Teilflächen, aber ohne die Teichränder nichts gebracht hatte, folgte die Trockenlegung, also die Jahrhunderte alte Methode, Teiche zu desinfizieren. Eine Durststrecke für den Teichwirt und seine drei Mitarbeiter, denn von den 407 Hektar Teichfläche lag etwa die Hälfte trocken.

Doch Phase drei der Teichsanierung läuft scheinbar gut. In die wieder angestauten Teiche setzten die Fischwirte Graskarpfen, Schleie, Welse ein. Beim Lachefischen am 22. Oktober wird es also wieder einen Fischzug geben. Diese Ernte der Fischer musste im vergangenen Jahr ersatzlos gestrichen werden. Das traditionsreiche Fischerfest fiel trotzdem nicht aus. Gemeinsam mit den Partnern wie der Kreba Fisch GmbH, der Gemeinde Kreba-Neudorf, dem Bürgerhaus Niesky und dem Biosphärenreservat wurde es organisiert und auch durchgeführt. Auch Dietmar Mühle- Geschäftsführer bei Kreba Fisch, ist froh, dass Besucher die Attraktion des Abfischens wieder erleben können. Mit Karpfenspießen als Fingerfood ist auch beim Speisenangebot eine Besonderheit geplant.

Rüdiger Richter freut sich auf das Fischerfest mit Fischzug und weiß aber auch, dass manche Gäste staunen werden, ob der grünen Algenbrühe. „Graskarpfen fressen keine Algen. Die Lache wird nicht so schön aussehen wie in anderen Jahren“, sagt er. Im Frühjahr will er wieder Spiegelkarpfen einsetzen, den Hauptfisch in der Teichlausitz. 200 Tonnen Fisch haben sie zu DDR-Zeiten rausgeholt aus der Schwarzen Lache, da wurde eine Woche lang abgefischt. Allerdings fütterten Richters Vorgänger auch Pellets. Das Abfischen werde eine Überraschung. Bei Schleien sei es schwer vorhersehbar, wie viel man tatsächlich erntet, so Rüdiger Richter. Er hofft, dass dieses Jahr vergleichbar mit 2015 wird. Da hat die Produktion der Satz- und Speiseschleien die Teichwirtschaft quasi gerettet. „Wir hatten so viele wie nie und die wurden uns kurioserweise aus der Hand gerissen“, erzählt Rüdiger Richter. „Wir konnten einiges kompensieren.“ Darüber ist der Teichwirt sehr froh, denn die Hälfte der Teiche nicht bewirtschaften, und im Gegenteil noch in das Sanieren Geld stecken, das sei existenzbedrohend gewesen. Erst recht, da auch noch Fördermittel gestrichen wurden, mit denen er fest gerechnet hatte. Aus einem neu aufgelegten Förderprogramm habe er die für die Teichgruppe passende Variante herausgesucht. Dass trotz des Härtefalls Sanierung diese Entscheidung getroffen wurde, das akzeptiert er nicht, hat sich einen Rechtsanwalt genommen. Es gehe immerhin um reichlich 60 000 Euro. Vielleicht gibt es im November eine Antwort auf den Schriftverkehr. Richter hofft auf eine außergerichtliche Einigung.

