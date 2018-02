Wieder Feuer in leer stehendem Haus

Hoyerswerda. Seit etlichen Jahren steht die Immobilie leer, in den letzten Wochen hat es jetzt hier mehrfach gebrannt, zuletzt am Sonntag. Um 16.22 Uhr wurde die Feuerwehr der Stadt Hoyerswerda zu einem Gebäudebrand in die Röntgenstraße gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr am Brandobjekt bestätigte sich die Meldung. Der Brandherd konnte schnell lokalisiert und der brennende Unrat gelöscht werden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, teilt die Stadtverwaltung mit. Zum Einsatz kamen die Kräfte und Mittel der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Hoyerswerda Altstadt. Ob das Feuer mit der Brandserie im Umfeld zusammenhängt, ist unklar.

Das Gebäude unweit der Schwarzen Elster ist von Privatleuten von der Stadt Hoyerswerda erworben worden. Sie wollen es zu einem Wohn- und Geschäftshaus umbauen. (red/US)

