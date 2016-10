Wieder Feuer im Haus Albert-Schweitzer-Straße 23 Eine Bewohnerin erwischt den mutmaßlichen Brandstifter und wird von ihm geschlagen.

zurück Bild 1 von 4 weiter Wieder Feuer im Keller des Hauses Albert Schweitzer Straße 23 am 15. Oktober 2016. Die Döbelner Feuerwehr musste mit der Drehleiter Bewohner von den Balkonen holen, weil sie das Haus nicht verlassen konnten. © Jens Hoyer Wieder Feuer im Keller des Hauses Albert Schweitzer Straße 23 am 15. Oktober 2016. Die Döbelner Feuerwehr musste mit der Drehleiter Bewohner von den Balkonen holen, weil sie das Haus nicht verlassen konnten.

Die Döbelner Feuerwehr war mit 46 Leuten im Einsatz.

Feuerwehrleute bringen die angekohlten Überreste der Kellereinrichtung ins Freie.

Eine Bewohnerin spricht mit Feuerwehrleuten.

Am Sonnabendnachmittag hat es wieder gebrannt im Haus Albert-Schweitzer-Straße 23. Gegen 15.15 Uhr wurde die Feuerwehr an den gleichen Ort gerufen, an dem sie vor einer Woche und im März schon einmal Kellerbrände löschen mussten. Der rechte Keller stand im Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf. Bewohner mussten über die Balkone mit der Drehleiter aus dem Haus geholt werden, weil das Treppenhaus nicht passierbar war.

Eine Bewohnerin hatte das Feuer bemerkt. Wie sie erzählte, kam der mutmaßliche Brandstifter ihr aus dem Keller entgegen und schlug sie ins Gesicht, als sie ihn aufhalten wollte. Er konnte von der Polizei am Nachmittag nicht gefasst werden.

Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 46 Leuten im Einsatz. Mehrere Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (DA/jh)

