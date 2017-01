Wieder eintausend Arbeitslose weniger Die Zahl regulärer Jobs hat im Kreis 2016 weiter zugenommen. Langzeitarbeitslose profitieren besonders von der Entwicklung.

Gerlinde Hildebrand, gebürtig in Zittau, Betriebswirtschaftlerin, leitet seit Sommer 2015 die Arbeitsagentur in Pirna.



Die Arbeitslosigkeit im Landkreis hat einen neuen Tiefststand erreicht. Das geht aus dem jüngsten Arbeitsmarktbericht hervor, den Gerlinde Hildebrand, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Pirna, am Dienstag vorstellte. Demzufolge waren Ende 2016 insgesamt 7 838 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind gut eintausend weniger als im Dezember 2015. „Wir brauchen uns nicht zu verstecken damit, was wir im letzten Jahr bewegt haben“, sagte die Agenturchefin.

Zwar gab es im Dezember 2016 einen moderaten Zuwachs bei den Erwerbslosen von knapp 400 Personen. Diese Entwicklung sei jedoch den typischen Saisoneffekten geschuldet, sagte Gerlinde Hildebrand. Vor allem im Gastronomie- und Baubereich seien die Geschäfte erwartetermaßen zurückgefahren worden. Den Anstieg hält die Agenturchefin jedoch nicht für besorgniserregend. Man gehe davon aus, dass sich die positive Gesamtentwicklung von 2016 in diesem Jahr fortsetzen werde.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis lag 2016 durchschnittlich bei 6,5 Prozent. Damit, so sagte Gerlinde Hildebrand, befinde man sich innerhalb Sachsens im vorderen Feld. Landesweit wurde eine Quote von 7,5 Prozent registriert. Das „Aushängeschild“, so Hildebrand, sei einmal mehr der Geschäftsstellenbereich von Dippoldiswalde gewesen, wo die Durchschnittsquote bei 4,7 Prozent lag, gefolgt von den Geschäftsstellen Freital (6,2 Prozent), Pirna (7,0 Prozent) und Sebnitz (7,8 Prozent).

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit betrifft sämtliche Kundengruppen der Arbeitsverwaltung, besonders aber die Langzeitarbeitslosen. Diese Gruppe ist seit Dezember 2015 um beinahe 15 Prozent geschrumpft. Auch die Älteren haben offenbar wieder mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ihr Anteil an den Arbeitslosen insgesamt ging binnen Jahresfrist um acht Prozent zurück. Man habe sich längst von dem Gedanken verabschiedet, dass mit Leuten über fünfzig nichts mehr anzufangen sei, sagte Gerlinde Hildebrand. Die Älteren würden von den Unternehmen wieder verstärkt als Bewerber mit Erfahrungen und Fähigkeiten wahrgenommen.

Nachhaltiger Bedarf an Arbeitskräften

Die demografische Entwicklung arbeitet für die bisher am Arbeitsmarkt Benachteiligten. Man wolle nicht von einem Mangel sprechen, sagte Gerlinde Hildebrand, aber es gebe „einen nachhaltigen Bedarf“ an Arbeitskräften im Landkreis. Im Dezember 2016 verzeichnete die Pirnaer Agentur rund 1 700 freie Stellen am ersten Arbeitsmarkt, vor allem beim verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen, bei den Wirtschaftsdienstleistern, im Gastgewerbe, beim Verkehr und in der Lagerwirtschaft sowie am Bau.

Die Mehrzahl der Jobs wird bereits Monate im Voraus avisiert, offenbar, weil die Unternehmen wissen, dass offene Stellen nicht mehr wie einst von heute auf morgen besetzt werden können. Zu 80 Prozent werden Fachkräfte gesucht. Das Problem der Arbeitsagentur: Nur etwa zwanzig bis dreißig Prozent ihrer Kundschaft haben eine Ausbildung auf aktuellem Fachkräfteniveau. Deshalb, sagt die Agenturchefin, werde die Qualifizierung eine der Hauptaufgaben im Jahr 2017 bleiben.

Zur Förderung von Qualifizierungsangeboten und sonstigen Arbeitsmarktmaßnahmen hat die Pirnaer Arbeitsagentur vergangenes Jahr mehr als 6,2 Millionen Euro investiert. Über 17 000 Teilnehmer profitierten davon. Trotz der rückläufigen Arbeitslosenzahlen soll 2017 ein Budget in ähnlicher Höhe zur Verfügung stehen. „Bedarfsgerechte Bildung muss sein“, sagt Gerlinde Hildebrand, „da beißt die Maus keinen Faden ab!“

