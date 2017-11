Wieder Einsatz in der Friedrichstadt

© dpa

Dresden. Am Montagabend riefen Passanten die Polizei zur Weißeritzstraße. An der Ecke Wachsbleichstraße sei es zu einer heftigen Auseinandersetzung von sechs bis zehn Menschen gekommen. Als die Beamten gegen 22.40 Uhr dort ankamen, trafen sie noch drei der mutmaßlich an der Schlägerei Beteiligten an.



Zwei Algerier (28/29) und ein Tunesier (27) stritten sich Behördenangaben zufolge auch in Gegenwart der Polizei weiter und mussten durch die Einsatzkräfte davon abgehalten werde, erneut aufeinander loszugehen. Schuld daran war wohl auch der Alkohol: Alle drei waren betrunken, Tests ergaben Werte von 1,22 bis 1,64 Promille. Der 27-Jährige hatte Verletzungen am Arm erlitten und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Auch der 29-Jährige wurde leicht verletzt, konnte aber vor Ort versorgt werden.



Mittlerweile hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten müssen nun zunächst den genauen Tatablauf und die jeweilige Tatbeteiligung klären. Hilfreich wären dabei Zeugenaussagen, die unter (0351) 483 22 33 entgegengenommen werden.



In der Friedrichstadt hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Auseinandersetzungen zwischen größeren Gruppen von Migranten gegeben, etwa am 31. Juli oder am 5. September. (mja)



Weitere Polizeimeldungen zurück 1 von 6 weiter Peugeot brennt aus

27.11.2017, 18.38 Uhr; Südvorstadt Ein Peugeot ist am Montagabend an einer Ampel am Lenneplatz in Brand geraten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte sich der Fahrer des Wagens noch rechtzeitig aus dem plötzlich brennenden Auto in Sicherheit bringen. Als die Feuerwehr kurz nach 18:30 Uhr anrückte, brannte der Peugeot lichterloh. Mit einem Strahlrohr konnte der Brand gelöscht werden. Im Einsatz befand sich ein Löschfahrzeug der Feuerwache Striesen. Wohnungseinbruch in Tolkewitz

26.11.2017, 14.10 Uhr bis 27.11.2017, 07.55 Uhr; Tolkewitz Über ein angekipptes Fenster sind Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung an der Crottendorfer Straße eingedrungen. Anschließend durchsuchten sie die Räume und stahlen ein Notebook, eine Spielkonsole mit Zubehör sowie einen Router. Zu dem entstandenen Schaden liegen noch keine Angaben vor. Skoda Kodiaq gestohlen

26.11.2017, 16.00 Uhr bis 27.11.2017, 07.15 Uhr; Wilschdorf An der Warnemünder Straße stahlen Autodiebe einen grauen Skoda Kodiaq. Der Zeitwert des erst wenige Monate alten Fahrzeuges wurde mit rund 38000 Euro angegeben. Baucontainer aufgebrochen

27.11.2017, zw. 6.25 und 7 Uhr festgestellt; Wilsdruffer Vorstadt und Leipziger Vorstadt Unbekannte sind in einen Baucontainer an der Devrientstraße eingebrochen und haben einen Abbruchhammer, eine Handkreissäge sowie diverse Kleinwerkzeuge gestohlen. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 1.500 Euro, hinzu kommt ein Sachschaden von rund 400 Euro. An der Leipziger Straße sind Unbekannte ebenfalls in einen Baucontainer eingebrochen. Die Täter zerstörten das Vorhängeschloss und stahlen diverse Baumaschinen im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde mit rund 300 Euro angegeben. VW Jetta gestohlen

25.11.2017 bis 27.11.2017, 06.25 Uhr; Pieschen Bereits am vergangenen Wochenende haben Unbekannte einen schwarzen VW Jetta von der Duckwitzstraße gestohlen. Der Zeitwert des neun Jahre alten Wagens ist nicht bekannt. Einbruch in Büro

27.11.2017, 06.40 Uhr festgestellt; Gorbitz Unbekannte sind in ein Büro am Tanneberger Weg eingebrochen. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf, stahlen anschließend zwei Computer, ein Radio sowie eine Geldkassette. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehr als 2000 Euro.

zur Startseite