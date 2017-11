Wieder Einbruch in Kindertagesstätte Diesmal wurde etwas gestohlen. Erneut gibt es jedoch keine Einbruchsspuren.

© Symbolfoto: dpa

Am Reformationstag kam es erneut zu einem Einbruch in die gerade erst aufwendig sanierte Kindertagesstätte am Bahnhofsberg in Stauchitz. Nach Angaben der Polizei durchsuchten die Einbrecher die Räume und stahlen drei Laptops. Mehrere Räume wurden durchwühlt.

Entdeckt wurde der Einbruch am Mittwoch um 5.50 Uhr. Die Schadenshöhe konnte bislang noch nicht beziffert werden. Wie die Polizei auf Nachfrage der SZ mitteilte, gab es keine äußerlichen Einbruchsspuren. Dies war auch schon bei einem Einbruch vor etwa zwei Wochen der Fall. Auch hier durchsuchten die Täter mehrere Zimmer und Schränke, wurden aber nicht fündig. Auch die Zimmertüren waren gewaltlos geöffnet worden. Wahrscheinlich hatten die Einbrecher Insiderwissen, wussten, an welchem Ort sich die Zimmerschlüssel befinden.

Der Stauchitzer Bürgermeister Frank Seifert (parteilos) vermutet, dass die Täter entweder über Zweitschlüssel verfügen oder sich bei dem ersten Einbruch am „Tag der offenen Tür“ einschließen ließen.

Die Polizei ermittelt.

zur Startseite