Wieder Einbruch in Einfamilienhaus Die unbekannten Täter hatten es offenkundig auf Schmuck abgesehen.

© Symbolfoto: dpa

Unbekannte hatten in der Nacht zum Montag ein Fenster zu einem Einfamilienhaus an der Zillerstraße aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Sie durchsuchten das Haus und stahlen nach einer ersten Einschätzung verschiedenen Schmuck.

Ein Spaziergänger hatte am Montagmorgen auf einem Waldweg neben der Lößnitzgrundbahn zwei Schmuckschatullen gefunden. Die Überprüfung ergab, dass diese aus dem Haus gestohlen worden waren. Eine konkrete Schadensaufstellung steht noch aus. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (SZ)

Schmierereien im Stadtgebiet

Riesa. In der Nacht zum Montag hatten Unbekannte diverse Schmierereien an zwölf Gebäuden, einem VW Caddy sowie einem Buswartehäuschen im Bereich der Großenhainer Straße sowie des Rathausplatzes angebracht.

Die verschiedenen Schriftzüge, Abkürzungen und Symbole wurden in den Farben rot, pink und gold aufgebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf rund 5 000 Euro. (SZ)

