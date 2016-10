Wieder Einbrecher unterwegs Diesmal hatten es die Täter auf ein Schuhgeschäft und eine Firma abgesehen. Über die Höhe der Schäden konnte die Polizei noch Angaben machen.

Ein Schuhgeschäft an der Meißner Straße geriet am Wochenende in das Visier von Einbrechern. Die Unbekannten hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten den Verkaufsraum sowie das Lager. Angaben zum möglichen Stehlgut stehen derzeit noch aus.

Einbruch in Firma

Zeithain. Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in eine Firma an der Industriestraße eingebrochen. Die Täter kletterten auf das Dach und stiegen durch ein Fenster in das Gebäude ein. Im Inneren brachen sie anschließend mehrere Türen auf und durchsuchten die Büroräume. Derzeit ist noch unbekannt, ob die Einbrecher etwas entwendet haben. (szo)

zur Startseite