Wieder ein Kleinbrand Erst am Wochenende hatte es in der Röderstadt und in Frauenhain Mini-Feuer gegeben – und am Montag nun wieder eins.

Gröditzer Feuerwehrleute löschten am Montag ein Feuer. © FFW Gröditz

Auf einer Grünfläche an der Nauwalder Straße hat es am Montagnachmittag gebrannt. Die Gröditzer Feuerwehr konnte den Brand nach einer Alarmierung durch aufmerksame Bürger löschen, bevor er sich ausweiten konnte. Ein größerer Schaden wäre durchaus möglich gewesen – unweit der Brandstelle liegt ein Getreidefeld. Die Feuerwehr zog nach eigenen Angaben die Polizei hinzu. Erst am Wochenende hatte es in Gröditz und Frauenhain kleinere Brände gegeben. (SZ)

