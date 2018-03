Wieder ein Eiscafé auf der Hauptstraße Am Donnerstag hat das Bellini in der Paul-Grosse-Passage eröffnet. Es gibt dort nicht nur Süßes.

Brigitte Renner und Annegret Al-Waked (r.) hoffen auf viele Naschkatzen, die vorbeikommen. © Arvid Müller

Radebeul. Bei fast zweistelligen Minusgraden kommt man nicht unbedingt auf die Idee, ein Eis essen zugehen. Auf der Radebeuler Hauptstraße sahen das am Donnerstag jedoch einige Passanten anders. Die Neugier lockte sie ins neu eröffnete Café Bellini. Die Eisdiele in der Paul-Grosse-Passage hatte etliche Monate leer gestanden. Mit neuem Namen, neuem Design und neuem Konzept will Geschäftsführerin Annegret Al-Waked jetzt die Gäste anlocken.

Das Café bietet insgesamt 65 Plätze auf zwei Etagen. Oben steht eine große Tafel, die zum Beispiel für Familienfeiern gebucht werden kann, sagt die Chefin. Außerdem gibt es eine Spielecke mit Teppich für Kinder. Die Möbel wurden komplett ausgetauscht. Die neuen Sitzecken sind jetzt in Rot und Grau gehalten. In ein paar Wochen, wenn es wieder wärmer wird, sollen noch 40 Plätze im Außenbereich dazukommen. Angeboten werden neben Eis, Kuchen, Torten und Pralinen auch herzhafte Flammkuchen. Das Café hat täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

