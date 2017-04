Wieder Dreharbeiten in Obercunnersdorf Autofahrer müssen sich am Dienstag auf Einschränkungen einstellen, weil um die Straßen am Viadukt Szenen für „Der Hauptmann“ entstehen.

Eine Szene vom letzten Mal: Komparsen beim Filmdreh „Der Hauptmann“ in Obercunnersdorf vor der Feuerwehr. © Constanze Junghanß

An diesem Dienstag gibt es in Obercunnersdorf einige Einschränkungen für Autofahrer. So werden die Straßen um das Viadukt zeitweise gesperrt. Der Grund sind Filmdreharbeiten für „Der Hauptmann“, informiert die Gemeinde. Vor einigen Wochen war bereits im Ort für den Streifen gedreht worden. Die Sperrungen sollen immer nur kurzzeitig gelten, Ordner, die an den Straßen postiert werden, regeln das vor Ort. Busse der KVG werden im Dorf umgeleitet. (SZ/rok)

