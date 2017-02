Wieder die 100 000er Marke geknackt Am Sonntag hat die Aschenbrödel-Ausstellung auf Schloss Moritzburg für diesen Winter ihre Tore geschlossen. Die Macher sind mehr als zufrieden.

Gut besucht war die Aschenbrödel-Ausstellung auf Schloss Moritzburg auch in diesem Winter. © Arvid Müller

Die Fans bleiben ihrem Film und der Ausstellung dazu auf Schloss Moritzburg treu. Mit rund 105 000 Besuchern war die am Sonntag letztmalig in diesem Winter geöffnete Schau zum deutsch-tschechischen Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ erneut ein Magnet. Das hatte sich schon in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Zum Jahreswechsel sind es bereits etwa 60 000 Besuchern gewesen. Und damit im Vergleich zum Vorjahr nur rund 4 000 weniger. Dafür hatte die Schau in der vergangenen Saison aber auch fünf Tage eher geöffnet. Zudem war die Neugestaltung und Neueröffnung damals massiv beworben worden. „In diesem Winter haben wir bewusst versucht, die Schau als Routine zu sehen“, sagte Schlösserlandsprecher Uli Kretzschmar.

Insgesamt waren im Vorjahreswinter rund 130 000 Besucher in die damals komplett neu konzipierte Ausstellung geströmt. Die Mitarbeiter im Schloss und in der Zentrale der Schlösserland gGmbH waren gespannt, wie groß das Interesse der vielen Aschenbrödel-Fans wohl in diesem Winter sein würde nach Moritzburg zu kommen. Schließlich wurde, anders als bei den sehr erfolgreichen Ausstellungen der vergangenen Jahre, diesmal kaum etwas verändert. „Mit 80 000 Besuchern wären wir sehr zufrieden gewesen“, sagt Schlosschefin Ingrid Möbius. Schließlich war die Schau nur vier Monate zu sehen. „Andere Ausstellungen bringen es in dieser Zeit auf 50 000 Besucher. Wir sind da sehr verwöhnt.“

