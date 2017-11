Wieder dabei Mario Götze sieht sich bei der Nationalelf in einer neuen Rolle. Auch Ilkay Gündogan meldet schon mal seine Ansprüche an.

Mario Götze im Zeichen der vier Sterne: Er hat mit seinem Siegtor im WM-Finale für die deutsche Nationalelf den vierten vom Himmel geholt – doch danach lief es für ihn alles andere als gut. © dpa

Mario Götze hatte die Lacher sofort auf seiner Seite. „Ich habe alle wiedererkannt“, scherzte der WM-Held in Anspielung auf seine lange Abwesenheit von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Doch die einjährige Leidenszeit ist für Götze und auch für Ilkay Gündogan endlich beendet. Dementsprechend gut gelaunt präsentiert sich das Duo, „das für jede Mannschaft eine Bereicherung ist“, wie Teammanager Oliver Bierhoff betonte.

Götze hatte vor dem Länderspiel-Klassiker am Freitag, 21 Uhr, im Londoner Wembleystadion gegen England ein Dauergrinsen im Gesicht, Gündogan witzelte beim Training im Jahn-Sportpark in Berlin mit Bundestrainer Joachim Löw herum. Götze sieht sich zudem in einer neuen Rolle. Er ist kein explosiver Dribbler mehr. Er ist ein Schwimmer zwischen den Linien geworden, ein Lückensucher, ein Raumöffner. Er habe über seinen eigenen Spielstil nachgedacht. Man überlege in so einer Pause, wo man hin möchte, sagt Götze. Und dabei ist er zu einem klaren Ergebnis gekommen: Seine Zukunft im Verein und in der DFB-Auswahl sieht er auf einer zentralen Position. „Meine Lieblingsposition ist im Zentrum. Egal ob auf der Acht oder der Zehn. Da fühle ich mich wohl“, sagt der Dortmunder und meldet damit Ansprüche an. In der Vergangenheit hat ihn Löw auch als „falsche Neun“ aufgeboten oder auf einer Außenposition.

Sein letztes Länderspiel hat Götze im November 2016 beim 0:0 in Italien bestritten, doch mit der Nationalelf hat er vor dem Fernseher immer mitgefiebert. „Man wird automatisch zum Fan und freut sich für die Mitspieler“, meint der 25-Jährige, der bei sich einen „Reifeprozess“ festgestellt hat und sich nach seiner Stoffwechselerkrankung wieder bei „hundert Prozent“ sieht.

So weit ist Gündogan noch nicht. Er sei erst bei 70, 80 Prozent, sagt der Mittelfeldspieler von Manchester City. Sein Selbstvertrauen hat nach seiner schweren Knieverletzung aber nicht gelitten. Wenn ihn nicht wieder eine Verletzung stoppe, „dann bin ich mir sehr sicher, dass ich dabei sein werde“, erklärt Gündogan mit Blick auf die WM 2018 in Russland.

Dabei ist der Konkurrenzkampf im defensiven Mittelfeld beim Weltmeister riesig, auch Götze darf sich trotz aller Dankbarkeit nach seinem Siegtor im WM-Finale 2014 nicht sicher sein. Die Mitspieler sind aber erst einmal froh, dass sich durch Götze und Gündogan neue Alternativen ergeben. „Wenn sie wieder an ihre Topform kommen“, sagt Toni Kroos, „hat man gesehen, was sie der Mannschaft geben können.“ Für die Rückkehrer ist es aber erst einmal wichtig, gesund zu bleiben. „Das waren wieder Monate, die ich mir hätte ersparen wollen, aber Fußball ist nun einmal nicht ganz so ungefährlich. Ich habe mich gut wieder zurückgekämpft“, sagte Gündogan. Die Aussage hätte auch von Götze stammen können. (sid)

zur Startseite