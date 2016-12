Wieder Chaos an der Plossenkurve Zum wievielten Mal Laster an der Plossenkurve stecken blieben, lässt sich kaum mehr zählen. Eine Lösung muss her.

Wann und wie wird die viel diskutierte Plossenkurve in Meißen entschärft? Diese Frage stellt sich nach den neuerlichen Vorkommnissen vom 3. und 7. Dezember erneut. Immer wieder bleiben Lkw in der Spitzkurve im Verlauf der Wilsdruffer Straße stecken. Die Gefahr ernsthafter Unfälle nimmt zu. : © Claudia Hübschmann

Die Meldung kommt um kurz nach 9 Uhr am Mittwochmorgen: Im Triebischtal Wilsdruffer Straße, zwischen Einmündung Neumarkt und Gellertstraße ist die S 177 wegen eines defekten Lkw gesperrt. Wegen Straßenglätte geht außerdem nichts mehr. Es kommt zu Staus. Nach circa eineinhalb Stunden kann der Verkehr wieder rollen. In der Zwischenzeit wurde der Lastkraftwagen mit dem technischen Defekt abgeschleppt.

Ein ähnliches Bild ergibt sich vier Tage zuvor. Kurz vor der Spitzkehre fährt sich am 3. Dezember ein polnischer Laster am rechten Fahrbahnrand fest. Er will die Kurve möglichst eng nehmen, um nicht zu weit auf die Gegenfahrbahn zu kommen, gerät dabei auf das sich direkt an den Straßenbelag anschließende, modrige Grün und bleibt stecken. Zwar können sich in Richtung Plossen noch Pkws links an dem Lkw vorbei schieben. Doch dabei müssen sie zwangsläufig auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Autofahrer, die die Wilsdruffer Straße Richtung Innenstadt nutzen, werden dadurch behindert. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis etwas Schlimmeres passiert“, sagt eine Meißnerin, die selbst häufig mit dem Pkw die Plossenkurve nutzt. „Jetzt, wo es winterlich wird, der Straßenbelag gefriert, habe ich sogar mit dem Pkw Probleme ohne Durchdrehen der Reifen in Richtung Plossen zu kommen. Wie soll es da Lkws ergehen?“, fragt sie.

Zum wievielten Mal die Plossenkurve in den letzten Monaten nun schon zeitweise gesperrt werden musste oder zumindest ein liegengebliebener Lastwagen für Behinderungen sorgte, lässt sich kaum mehr zählen. Meißen Fernsehen hat sich scherzhaft die Mühe trotzdem gemacht, ist inzwischen bei genau 100 Mal angekommen. Zum Lachen ist den Autofahrern aber längst nicht mehr zumute. Und auch im Verkehrsamt der Stadt sowie dem für die Staatsstraße zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) sollte die Dringlichkeit, dass sich etwas tut, angekommen sein.

„Wir haben jetzt schon mehrmals an die Stadt, den Landtag und das zuständige Lasuv geschrieben und auf die Dringlichkeit hingewiesen“, sagt Stadtrat Andreas Graff (Die Linke). Der Stadt liege dazu aktuell eine Anfrage der Linken vor. Darin will die Fraktion wissen, welche Anstrengungen zur Sicherheit der Anwohner des Bereiches Plossen, S 177, unternommen werden und wann. „Hier geht es vor allem um die Einhaltung der notwendigen Einsatzzeiten von Feuerwehr und Rettungsdienst“, erzählt Graff. Des Weiteren wollen die Linken Antwort auf die Frage, wann die „dringend anstehenden Veränderungen für die Gewährleistung der Sicherheit der Anwohner und die notwendigen Umleitungen bei Staus realisiert werden“. Eine Antwort darauf könnte es während des Stadtrats am vergangenen Mittwochabend gegeben haben. Dieser war bis Redaktionsschluss noch nicht beendet. Klar ist, dass es bisher lediglich gelungen ist, Mitte September zwei Verkehrsschilder aufzustellen, die kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugen mit gefährlichen Gütern die Durchfahrt an der Plossenkurve in beide Richtungen verbieten. Das ist ein erster Schritt zu mehr Sicherheit, nachdem es zuvor mehrere Zwischenfälle gegeben hatte. „Die jetzt wieder aufgetretenen Probleme löst das aber nicht“, so Andreas Graff.

Bereits im Mai dieses Jahres hatte er sich mit einem offenen Brief an die Stadträte gewandt, unter anderem auf das wiederholte Steckenbleiben von Lkw in der Spitzenkurve und das damit verbundene gefährliche Rangieren hingewiesen, das meist bei beladenen Lkw erfolgt, die den Plossen bergauf fahren. Dadurch sei ein Rückwärtsfahren häufig zu beobachten, das eine Gefahr für das Durchbrechen der Leitplanke darstellt. „Und diese erhöht sich um ein Vielfaches, wenn die Straßenfahrbahn so wie jetzt durch Regen oder Schnee glatt ist“, so Graff. Inwieweit es Fortschritte in Abstimmung mit dem Lasuv gibt, dazu will die Stadt zeitnahe informieren. Klar ist: Es muss sich schnellstens etwas tun.

