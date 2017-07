Wieder Chancen für Investoren an der Fährmannstraße

An der Fährmannstraße kann sich etwas enrwickeln.

Am 13. April ist nach vier Jahren die letzte der Veränderungssperren, mit denen der Stadtrat das Planungsgebiet Fährmannstraße-Triebischufer seit April 2013 belegt hatte, abgelaufen. Seit dem können sich wieder Investoren, die dort Häuser kaufen und sanieren oder abreißen und neu bauen wollen, um das Gebiet bewerben. Auf Anfrage bei der Stadtverwaltung teilte Anne Dziallas, Leiterin des Büros von Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) mit: „Es liegt der Stadt aktuell kein Angebot zum Kauf der Immobilien vor.“ Baudezernent Steffen Wackwitz habe mit keinem Interessenten eine Ortsbesichtigung durchgeführt. „Diese fand lediglich mit der unteren Denkmalschutzbehörde statt.“

Allerdings hatte Wackwitz im Stadtrat erklärt, dass im Oktober 2016 Investoren, die sanieren wollen, bei ihm gewesen seien. „Seitens der Stadt Meißen wurden noch keine Verkaufsaktivitäten begonnen, d. h. keine Marktwertermittlung, keine öffentliche Ausschreibung, etc. vorgenommen.“ Anders als angekündigt, sei bislang auch noch kein Gutachten zur Ermittlung des aktuellen Wertes der Immobilien in Auftrag gegeben, so Dziallas. Sie erklärte, dass der Stadt auf der Fährmannstraße lediglich die Häuser 1, 2, 3 und 4 gehören. „Für alle vier zusammen wurde weniger als 250 000 Euro bezahlt.“ Nach SZ-Informationen lagen die Angebote von Interessenten für diese Gebäude auf der Fährmannstraße zuletzt bei etwa 70 000 Euro. (SZ/ul)

