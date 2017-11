Wieder Butter und Wurst nebenan Sächsisches Unternehmen öffnet Filiale in Leisnig. Vor allem Ältere sind für das Angebot im Wohngebiet dankbar.

zurück Bild 1 von 2 weiter Zur Eröffnung bekamen Kunden wie Peter Güldner den Einkauf von Marktleiterin Mandy Franz und ihren Kollegen nach amerikanischem Vorbild schon einmal eingepackt. © Dietmar Thomas Zur Eröffnung bekamen Kunden wie Peter Güldner den Einkauf von Marktleiterin Mandy Franz und ihren Kollegen nach amerikanischem Vorbild schon einmal eingepackt.

Marion Hübler (links) und Karina Lippert bieten an einer Wursttheke Produkte aus Schildau an.

Neugier und vielleicht auch ein halbleerer Kühlschrank haben viele Anwohner des Sachsenplatzes und der Jahnstraße am Donnerstag in das kleine Einkaufscenter am Rande des Wohngebietes getrieben. Auf dem Parkplatz musste zeitweise nach einer Lücke Ausschau gehalten werden. Aber auch zu Fuß hatten sich allerhand Einkäufer aufgemacht, um sich den neuen nah&frisch-Markt anzuschauen. Der Edeka an dieser Stelle hatte Ende September geschlossen. Seitdem mussten die oftmals älteren Anwohner längere Wege in Kauf nehmen. Das Thema beschäftigte die Stadträte und die Inhaber der Läden nebenan.

Im Eingangsbereich hat sich im Vergleich zu den vorherigen Edeka-Zeiten nicht so viel verändert. Auch Obst und Gemüse finden die Kunden wie die Molkereiprodukte und anderes mehr an der gleichen Stelle, sodass der Einkauf ohne großes Suchen vonstatten gehen kann. Trotzdem hatten die meisten ein wenig mehr Zeit mitgebracht. Das war gut so. Denn auch manches Neue, wie frische Obst- und Gemüsesäfte, fertige Salate als Snack für Mittag oder Abendbrot, wartete darauf, entdeckt zu werden. „Das gab es vorher nicht“, bestätigte eine Stammkundin.

Frische und Regionalität, das gehört zum Konzept der sächsischen WM Handelsmarkt GmbH mit Sitz in Zittau. „Wir beziehen Obst und Gemüse von Produzenten aus der Oberlausitz, aber auch von regionalen Bauern“, sagte Vertriebsleiter Ralf Pietsch. Zum Unternehmen gehören inzwischen 180 Mitarbeiter – acht davon sind in der 28. Filiale und damit in Leisnig beschäftigt. Diese wird von Mandy Franz geleitet. Den treuen Kunden ist sie keine Unbekannte, weshalb es zur Eröffnung mehrfach ein herzliches Hallo und viele Glückwünsche gab. Mandy Franz und ein Teil der Belegschaft haben schon das bisherige Mitarbeiterteam bei Edeka ausgemacht. Nur die Dienstkleidung hat sich geändert – und die Inneneinrichtung und -ausstattung. Die Regale sind im Vergleich zur letzten Zeit im Vorgängermarkt wieder gut gefüllt. Das Mobiliar ist teilweise das bisherige, ergänzt durch neues. Die Wege zwischen den Regalreihen sind schön breit, sodass zwei Einkaufswagen oder ein Wagen und ein Rollator meist gut aneinander vorbeipassen.

Die meisten Kunden sind mit dem, was sie vorfinden, zufrieden. „Hauptsache, die Leute nehmen es nun auch an und fahren nicht, weil es woanders ein paar Cent billiger ist, mit ihrem Rollator in die Stadt zu anderen Märkten“, sagte Johann Jakob. Er hat einige Zeit am Sachsenplatz gelebt, ist mit seiner Frau inzwischen aber an die Chemnitzer Straße in eine kleinere Wohnung gezogen. Im nah&frisch-Markt trifft er einige Bekannte wieder. Deshalb wird sein Einkauf dort auch nicht der letzte gewesen sein, selbst wenn er nicht mehr gleich um die Ecke wohnt.

Als unmittelbarer Nachbar bezeichnet sich Peter Güldner. Er war mit seinem Einkauf zufrieden, „auch wenn ich hier und da ein paar höhere Preise ausgemacht habe“, sagte er dem Döbelner Anzeiger. Aufgefallen sie ihm das bei einem Sahnebonbon, das er gern genießt, und bei Katzenfutter, weil er einen Kater habe. „Diese Sachen werde ich dann wahrscheinlich woanders kaufen“, überlegt er. Ansonsten sei er froh, dass es an dem Standort weitergehe.

Niedrigpreise, die Marken kaputtmachen, die seien bei nah&gut nicht zu erwarten, stellte Vertriebsleiter Ralf Pietsch klar. Das Unternehmen sehe sich auf Augenhöhe mit dem Vorgänger Edeka und dessen Mitbewerber Rewe, sei genau wie diese Märkte ein sogenannter Vollsortimenter. Auch an dessen Öffnungszeiten orientiert sich das Marktteam. Ein Einkauf bis spätabends ist in Leisnig an der Jahnstraße zwar nicht möglich. Doch wochentags sind die Mitarbeiter bis 20 Uhr für die Kunden da, an Sonnabenden bis 14 Uhr.

Was einigen Kunden wie Peter Güldner noch fehlte, ist ein Bäcker. Den wird es im Eingangsbereich wieder geben. „Wir haben Erntebrot gewinnen können“, so Ralf Pietsch. Wahrscheinlich am 1. Dezember öffnet der Döbelner Großbäcker die neue Filiale in Leisnig. Aber auch im Markt selbst gibt es Backwaren.

